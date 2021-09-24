4 gündür kayıp 14 yaşındaki Tuana bulundu

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 20 Eylül'de arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek, evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Tuana Öztürk (14), Bursa'da bulundu.

Manavgat'taki orman yangınında evleri yanan ve Aydın'ın Nazilli ilçesine taşınan Müzeyyen Küçük'ün kızı Tuana Öztürk, 20 Eylül'de arkadaşlarınla buluşacağını söyleyerek evden çıkıp kayıplara karışmıştı. Kendisinden haber alamayan anne Müzeyyen Küçük durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine otobüs ile Bursa'ya geldiği tespit edilen ardından ise harekete Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Eskiden Bursa'da yaşadığı öğrenen ekipler, Tuana'nın çocukluk arkadaşlarının adreslerinde arama yaptı, ama Tuana'ya aile herhangi bir izine rastlayamadı. Ekipler, Tuana Öztürk'ü merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde buldu.

Ardından ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tuana Öztürk (14) , Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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