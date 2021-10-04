Bursaspor’un Kocaeli kampında tempo arttı

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Kocaeli’de kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor’da tempo arttı. Teknik Direktör Özcan Bizati, futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu.

Hazırlıklarını Kocaeli'de sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman hücum çalışmasıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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