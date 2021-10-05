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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi verildi

İHA

Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi verildi

İnegöl Belediyesi’nin farklı birimlerinde görev yapan personele yüksekte çalışma eğitimi verildi.
İş kazalarını önlemek maksadıyla gerekli tedbirleri alan İnegöl Belediyesi, yeni bir eğitim düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yüksekte yapılan işlerde kaza olma ihtimaline karşı bu alanda eğitim düzenlendi. Beşinci Mevsim Kültür Merkezi çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, konunun uzmanları tarafından yüksekte çalışan personellere bilgi verildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, eğitim faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

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