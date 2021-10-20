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TIR'ın çarptığı otomobildeki belediye başkan yardımcısı yaralandı

DHA

TIR'ın çarptığı otomobildeki belediye başkan yardımcısı yaralandı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, TIR'ın çarptığı otomobildeki İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ile Alanyurt Ek Hizmet Binası Koordinatörü Ekrem Ergün, yaralandı. Kaza anı, kameraya yansıdı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu Metal Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Süleyman Balantekin (43) yönetimindeki 16 PN 420 plakalı TIR, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın'ın kullandığı 16 Y 9785 plakalı otomobile çarptı. Savrulan araçlardan TIR, refüje çıktı. Kazada Durmuş ile yanındaki Alanyurt Ek Hizmet Binası Koordinatörü Ekrem Ergün hafif yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. TIR şoförü Balantekin ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-10-20 11:12:40

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