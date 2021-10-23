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En güzel şehrin ışıkları fotoğrafları belirlendi Gece ve ışığın kazananları belli oldu

İHA

En güzel şehrin ışıkları fotoğrafları belirlendi Gece ve ışığın kazananları belli oldu

Şehrin Işıkları’ ödülleri sahiplerini buldu. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ‘Uluslararası Şehrin Işıkları’ yarışması sonuçlandı
UEDAŞ'ın geleneksel hale getirdiği 'gece ve ışık' temasının işlendiği 'Uluslararası Şehrin Işıkları 9' fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. 1 30 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinden başvuruların kabul edildiği yarışmaya bu yıl 7 bin 812 fotoğraf katıldı.
Sıkı bir elemenin ardından jüri tarafından birinciliğe Adem Türkel’in fotoğrafı seçilirken, Gülin Yiğiter ikinci, Mehmet Aslan’ın fotoğrafı ise üçüncü oldu.
Yarışmaya İstanbul’dan katılan ve birinciliği göğüsleyen Adem Türkel’e Iphone 12 hediye edilirken , yarışmaya Eskişehir’den katılan ve ikinciliği kazanan Gülin Yiğitel’e Canon EOS 250D fotoğraf makinesi seti verildi. İstanbul’dan katıldığı yarışmada üçüncü olan Mehmet Aslan ise DJI Mini Drone’nin sahibi oldu.
‘Uluslararası Şehrin Işıkları 9’ yarışmasında dereceye giren ilk 50 fotoğraf da yıl boyunca bir çok sergide boy göstererek sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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