Nakliyeciler ve yakınlarının bıçaklı kavgasında 4 yaralı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, yük indirme sırası nedeniyle nakliyeciler arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Hastane önünde yaralıların yakınlarının karıştığı kavgada ise 1 kişi daha bıçaklandı. Hastanedeki bıçaklanma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi´nde meydana geldi. Nakliyeci İdris Buluş (34) ve kardeşi Ömer Faruk Buluş (28) ile nakliyeci Yalçın Kartal (33) arasında fabrikaya yük indirme sırası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Kartal, Buluş kardeşleri, kardeşler de Kartal'ı bıçakladı. Yaralılar, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Olayı duyan tarafların yakınları da hastaneye geldi. Bu kez de iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Hastane bahçesindeki kavgada Yalçın Kartal´ın ağabeyi Yavuz Kartal da bıçaklandı. Hastanedeki kavga ve bıçaklanma anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kavga polisin araya girmesiyle son buldu. Polis, Yavuz Kartal´ı yaralayan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan Yalçın Kartal´ın hayati tehlikesinin sürdüğü, diğer 3 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-10-24 12:45:16



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