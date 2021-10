Down sendromlu Merve´nin gelinlik hayali gerçek oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde yaşayan down sendromlu Merve Yüzer´in (19) gelinlik giyme hayali, düzenlenen düğün töreni ile gerçekleştirildi.

Özel bir rehabilitasyon merkez´nde eğitim gören down sendromlu Merve Yüzer, ailesine ve öğretmenlerine gelinlik giyme hayalinden bahsetti. Rehabilitasyon merkezi yönetimi, Merve'nin isteği üzerine çalışma başlattı. Merkez bahçesinde düğün etkinliği düzenlendi. Merve Yüzer, etkinlik öncesi evinden alınarak kuaföre götürüldü. Gelin saçı yaptırdıktan sonra hayalini kurduğu gelinliği giyen Merve, süslenen gelin aracına bindi. Oluşturulan konvoyla şehir turu atıldı, daha sonra da rehabilitasyon merkezine gelindi. Merve, bahçede davetliler tarafından alkışlarla karşılandı. Kızı Merve´yi beyaz gelinlik içinde gören anne Melahat Yüzer, mutluluk gözyaşları döktü.

Davetlilerle karşılıklı oynayarak eğlenen Merve Yüzer, "Çok Mutluyum. Baygınlık geçireceğim. Sizleri çok seviyorum" dedi. Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Şükran Erten de, "Öğrencimizin gelinlik hayali vardı. Annesiyle görüşmüştük. Biz de onun bu hayaline ortak olup, destek olmak istedik. Her zaman yanındayız. Biz de çok mutluyuz."DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-10-26 12:38:35



