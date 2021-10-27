Mevlânâ Caddesi’nde hafriyat çalışmaları tamamlandı

Osmangazi Belediyesi’nin Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi Mevlana Caddesi imar yolu açma çalışmalarında hafriyat çalışmaları tamamlandı. Toplam 860 metre uzunluk, 25 metre genişliğindeki imar yolu açma çalışmaları sırasında yaklaşık bin 500 kamyonluk hafriyat gerçekleştirildi.

Modern ve planlı şehir çalışmaları kapsamında ulaşım yatırımlarına büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, Ovaakça’ya yeni bir cadde kazandırıyor. Osmangazi Belediyesi tarafından Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen imar yolu açma çalışmaları kapsamında Mevlana Caddesi’ndeki hafriyat çalışmaları tamamlandı. Ovaakça bölgesinde son zamanlarda yükselen konutlar ve bölgenin sanayi yatırımlarının getirdiği araç trafiği yükünü rahatlatmak için başlatılan çalışmalar sonucu, Çeşmebaşı Mahallesi’ne 860 metre uzunluk, 25 metre genişliğinde bir cadde kazandırıldı.

Osmangazi Belediyesi olarak, ilçede araç ve yaya trafiğini mesele olmaktan çıkartacak, rahat ve konforlu bir ulaşım için ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu çalışmaların yılın 12 ayı devam ettiğini söyledi. Bu çalışmalar için bütçeden ulaşıma çok ciddi bir kaynak ayırdıkları belirten Başkan Dündar, “Beldelerin kapatılması ile birlikte Osmangazi’ye bağlanan Ovaakça bölgemize, alt ve üst yapı, sosyal tesis, park, meydan, spor tesisi, yeşil alan gibi, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyacına göre hayatın her alanına dokunan ciddi yatırımlarımız var. Ovaakça Meydanı, bölgenin çehresini değiştiren yatırımlarımızdan sadece birisi. Son olarak, Çeşmebaşı Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz imar yolu açma çalışmalarımız sonucu Ovaakça’ya 860 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde yepyeni bir cadde kazandırdık” dedi.

Ovaakça’daki yeni yolun yapımı sırasında bin 500 kamyon hafriyat çalışması gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Mustafa Dündar, “Mevlana Caddesi ismini verdiğimiz yolun 200 metrelik bölümünde toprak 4 metre derinliğinde kazıldı ve buradan çıkan toprak kamyonlarla taşındı. Toplam 860 metrelik yolu açabilmek için yaklaşık bin 500 kamyon hafriyat taşındı. Ayrıca, açılan yolun 200 metrelik kısmı da tek şerit sıcak asfalt ile kaplandı. İmar yolu açma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, caddenin diğer alt ve üst yapı çalışmalarına başlanıp, kısa süre içerisinde ulaşıma açılacak” diye konuştu.

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