Esnaf Odası Başkanı Aydın: “Sigorta şirketleri tamircileri mağdur ediyor”

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Madenî Eşya Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Önder Aydın, trafik hasar ödemelerinde tamirci esnafının mağduriyet yaşadığını söyledi.

Federasyon tarafından yapılan teşebbüsler neticesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun genelge yayımladığını hatırlatan Oda Başkanı Önder Aydın, “Yürürlüğe giren genelgeye göre, hasar gerçekleştikten sonra onarımı veya tedâriki mümkün bir kıymetin tazminat alacaklısı tarafından hizmet sağlayıcısına başvurulması durumunda, sigorta şirketi hizmet bedelini doğrudan hizmet sağlayıcısına ödemekle mükelleftir. Maalesef sigorta şirketleri hizmeti sağlayan esnafa değil, şahsa ödeme yaptığı için ülkemizdeki tamirci esnafları mağdur oluyor, ödemelerini alamıyor” dedi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 2021/1 sayılı genelgesi hakkında bilgiler veren Başkan Önder Aydın, sigorta alacaklarının takibi, tahsili ve devrine ilişkin usûl ve esasları belirleyen genelgenin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında sigortacılık yapan kurum ve kuruluşlar ya da hesap nezdinde sigorta tazminatı alacaklarına dair yürütülen bütün işlemlerde uygulanacağını kaydetti.

Sigorta şirketlerinin genelgeye uymadığını, tamirci esnafının zorluklar yaşadığını iddia eden Önder Aydın yaptığı açıklamada, “Tazminat alacaklısı tarafından sigorta şirketine hitaben yazılan ve ödeme işleminin doğrudan hizmet sağlayıcısına yapılmasına dâir yazılı talebin sigorta şirketine iletilmesi durumunda sigorta şirketi hizmet bedelini doğrudan hizmet sağlayıcısına ödemelidir. Bu hizmet sağlayıcıları ise tamirci esnafımızdır. Sigorta şirketlerini ödemler konusunda daha hassas davranmaya davet ediyor, denetlemelerin artmasını bekliyoruz” dedi.

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