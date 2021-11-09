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Hedef 1 milyar dolar ticaret hacmi Tacikistanlı tekstil sektörü temsilcileri Bursalı firmalarla buluştu

İHA

Hedef 1 milyar dolar ticaret hacmi Tacikistanlı tekstil sektörü temsilcileri Bursalı firmalarla buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Tacikistanlı tekstil sektörü temsilcileri ile Bursalı firmaları buluşturdu. Tacikistan İstanbul Başkonsolosu Murod Saidzoda, Tacikistan’ın Bursalı firmalarla otomotiv ve tekstil noktasında işbirliği yaptığını belirterek, “Bursa ile farklı sektörlerde de yeni iş bağlantıları kurmak istiyoruz” dedi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Yönetim Kurulu üyeleri Aytuğ Onur, Haşim Kılıç ve Yüksel Taşdemir, Tacikistan İstanbul Başkonsolosu Murod Saidzoda ve DEİK Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Saatçioğlu ile beraberindeki heyeti ağırladı. Oda hizmet binasındaki ziyarette konuşan İsmail Kuş, Bursa ve Tacikistan arasında yaklaşık 10 milyon dolarlık bir ticaret hacminin olduğunu belirterek, “Tacikistan’a ihracat gerçekleştiren Bursalı 54 işletmemiz var. Ülkedeki yatırım fırsatlarını ve işbirliği imkânlarını 50 bine yakın üyemize tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.
Ziyaretin ardından ikili iş görüşmelerine geçildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Türkiye ve Tacikistan’ın güçlü tarihi bağlara ve ortak kültürel mirasa sahip olan iki kardeş ülke olduğunu söyledi. Türkiye’nin 1991 yılında Tacikistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu belirten Onur, “2021 yılı iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yılı. Köklü dostluk ilişkilerimizi, ekonomik ilişkilerimize ise henüz tam olarak yansıtabilmiş değiliz. Ülkelerimiz arasında 322 milyon dolarlık ticaret hacmi bulunuyor. Bu rakamı iki dost ülkenin güçlü potansiyeli için yeterli bulmuyoruz. İş dünyası olarak en kısa sürede bu rakamı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği 1 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Ticaretin yanı sıra Tacikistan’la yatırım ilişkilerimizi de geliştirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
DEİK Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Saatçioğlu, 9 milyon nüfusa sahip Tacikistan’ın Türkiye için Orta Asya’da stratejik bir konuma sahip bir ülke olabileceğini söyledi. Saatçioğlu, “Tacikistan, Orta Asya’nın kalbinde yer alıyor. 2 hafta önce karma ekonomik komisyon toplantısında ve TürkiyeTacikistan iş forumunda iki ülke arasındaki ilişkiler daha da güçlendi. Bursa ile Tacikistan arasında gelişebilecek en önemli sektörlerden birisi de gıda sektörüdür. Kültürel bağlarımız ekonomik ilişkilerin güçlenmesini sağlayacaktır” dedi.
“İş dünyasının yanındayız”
Tacikistan İstanbul Başkonsolosu Murod Saidzoda, toplantıya ev sahipliğinden dolayı BTSO’ya teşekkür etti. Bursalı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapmak için kente geldiklerini dile getiren Saidzoda, “Başkonsolosluk ve büyükelçilik olarak her zaman iş dünyası temsilcilerimizin yanındayız. İşbirliğimizi farklı alanlara taşımak için Bursa’ya geldik. Gıda tekstil gibi farklı sektörlerde işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz.” açıklamalarında bulundu.
Ziyaretin ardından Tacikistan'dan gelen tekstil sektörü temsilcileri ile Bursalı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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