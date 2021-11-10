Bursaspor ile Galatasaray hazırlık maçında karşılaşacak

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Bursaspor Kulübü, cumartesi günü saat 14.00’te Galatasaray’la hazırlık maçı yapacağını duyurdu.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Galatasaray ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Millî ara sürecinde çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'mizde sürdüren takımımız, 13 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maç seyirciye kapalı şekilde oynanacaktır. Karşılaşma Bursaspor YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.”

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