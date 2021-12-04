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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor deplasmanda Denizlispor’la karşılaşacak

İHA

Bursaspor deplasmanda Denizlispor’la karşılaşacak

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Bursaspor deplasmanda Denizlispor’la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı’nda yarın oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak.
Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında deplasmanda Denizlispor’a konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da start alacak. İki takım için de büyük önem arz eden mücadeleyi hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak’ın yardımcılıklarını Sezin Çınar ve Cem Özbay yapacak. Dördüncü hakem ise Safa Yılmaz olacak. Oynadığı son üç maçtan mağlubiyetle ayrılan yeşilbeyazlı takımda deplasmanda galibiyet için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Fatih Tekke ile bir nebze olsun çıkış yakalayan Denizlispor da sahasında puan kaybetmek istemiyor. Bursaspor’un 14, Denizlispor’un ise 15 puanı var.

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