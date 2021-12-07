Bütün yollar Şehir Hastanesi’ne çıkacak

Şehir Hastanesi ile İzmir yolu arasındaki 6,5 kilometrelik yolun ikinci etabında çalışmalara hız veren Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Yolu ile hastane arasındaki bağlantı için de düğmeye bastı.

Bursa’da ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak amacıyla yeni yollar, yol genişletme, raylı sistem, köprü ve kavşak çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi’ne ulaşımın önündeki engelleri de bir bir kaldırıyor. İzmir yolu ile Şehir Hastanesi arasında projelendirilen yolun ilk etabı olan 3 bin 500 metrelik bölümü daha önce tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yolun ikinci etabı olan Ceviz Cadde ile hastane arasındaki 3 bin metrelik bölümde kamulaştırmaların ardından imalat çalışmalarına başlamıştı. Hava şartlarının uygun olması halinde 23 ay içerisinde bu yolu tamamlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de hastane ile Mudanya yolu arasındaki alternatif yol çalışmasına başladı.

BademliHastane bağlantısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BademliŞehir Hastanesi arasında alternatif güzergah olarak oluşturulan 8 metre genişliğinde ve yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki yolda incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa genelinde 600’den fazla şantiyede yoğun çalışma içerisinde olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Otoyolun doğu kısmındaki Şehir Hastanesi bağlantısıyla ilgili çalışmaları geçtiğimiz hafta incelemiştik. Şimdi de otoyolun batı kısmında BademliŞehir Hastanesi arasında oluşturduğumuz alternatif güzergâhtaki çalışmaları inceliyoruz. Bu çalışma aynı zamanda Balat Kavşağı’nda oluşan yoğunluğu bertaraf etmek adına da önemli. Bademli'nin otoyola ve Şehir Hastanesi’ne sirkülâsyonu ile alâkalı alternatif yollar açıyoruz. İnşallah 8 metre genişliğindeki bu yol, uzunca bir süre hizmet edecek ve zamanla iyileştirmeler de yapılacak. Bu alternatif yol, yoğun konutlaşmanın olduğunu bölgeyi ciddi şekilde rahatlatacak” dedi.

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