Belediyede nefes kesen yangın tatbikatı

Mustafakemalpaşa Belediyesi hizmet binalarında, afet ve acil durumlarda görev alacak personele yönelik yangın söndürme, kurtarma, tahliye ve ilk yardım konularında eğitim ve tatbikat yapıldı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi koordinesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Mustafakemalpaşa Grup Amirliği tarafından personele yönelik yapılan eğitimde, yangınla ilgili hayat kurtarıcı bilgiler verildi. İtfaiye ekibinden Selman Turgut, yangın nedir, çıkış sebepleri, alınacak tedbirler , yangın esnasında yapılması gerekenler, yangın öncesi ve sonrası hareket tarzları, doğru yangın ihbarı verme ve yangınlara müdahale' konularında belediye çalışanlarını bilgilendirdi.

Belediyede çıkabilecek yangınlara karşı müdahale, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekilen eğitimde, personele yangın söndürme cihazları tanıtılarak, kullanımı hakkında bilgiler verildi. Daha sonra, teorik olarak verilen bilgiler yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe taşındı.

Belediye hizmet binasında yangın alarmı verilmesinin ardından binayı sür'atle boşaltan personeller, toplanma alanında bir araya geldi. Burada personellere yangın tüpleriyle ilgili bilgi veren Turgut, her araçta ve her binada, en az bir tane aktif halde olan ve süresi geçmemiş bir yangın söndürme tüpünün bulunması gerektiğini söyledi. Bilgilendirmenin ardından personele uygulamalı yangın tatbikatı yaptırıldı. Vatandaşlarında meraklı gözlerle izlediği tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

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