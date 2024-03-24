Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da pelikan sürüsü görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 20:40 Güncelleme: 24.03.2024 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da pelikan sürüsü görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA(A)- Ege bölgesi ve sulak alanlara doğru göç eden pelikan sürüsü, Bursa'nın üzerinden geçti.

        Sulak alanları ve zengin beslenme alanlarıyla göçmen kuşların önemli barınma ve üreme alanlarından olan Türkiye, havaların ısınmasıyla farklı türlerde kanatlı misafirlerini ağırlamaya başladı.

        Göçlerini sürü halinde yapan birbirinden renkli göçmen kuşlar gökyüzünü renklendirirken, simetrik düzende uçmaları da dikkati çekiyor.

        İftara yakın saatlerde Bursa'nın üzerinden geçen pelikan sürüsü de vatandaşların meraklı bakışları altında Manyas Gölü ve Ege bölgesi yönünde uçtu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Dış basında Moskova saldırısının yankıları
        Dış basında Moskova saldırısının yankıları
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Mart ayında hangi balıklar yenir?
        Mart ayında hangi balıklar yenir?
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Avrupa'nın zirvesinde!
        Avrupa'nın zirvesinde!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek
        Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış

        Benzer Haberler

        Karacabey Belediyespor - Vanspor: 2-2
        Karacabey Belediyespor - Vanspor: 2-2
        İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş istifa etti
        İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş istifa etti
        Bursa'da, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı
        Bursa'da, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı
        Cezaevinden izinli çıkıp, ablasını rehin alan şüpheli adliyede
        Cezaevinden izinli çıkıp, ablasını rehin alan şüpheli adliyede
        Karacabey Belediye Başkanı Özkan New York Times'a "Yaren Leylek"i anlattı
        Karacabey Belediye Başkanı Özkan New York Times'a "Yaren Leylek"i anlattı
        Bursa'ya 800'er kişilik iki kongre ve kültür merkezi inşa edilecek
        Bursa'ya 800'er kişilik iki kongre ve kültür merkezi inşa edilecek