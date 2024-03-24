Bursa'da pelikan sürüsü görüntülendi

İftara yakın saatlerde Bursa'nın üzerinden geçen pelikan sürüsü de vatandaşların meraklı bakışları altında Manyas Gölü ve Ege bölgesi yönünde uçtu.

Sulak alanları ve zengin beslenme alanlarıyla göçmen kuşların önemli barınma ve üreme alanlarından olan Türkiye, havaların ısınmasıyla farklı türlerde kanatlı misafirlerini ağırlamaya başladı.

BURSA(A)- Ege bölgesi ve sulak alanlara doğru göç eden pelikan sürüsü, Bursa'nın üzerinden geçti.

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