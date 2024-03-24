Cezaevinden izinli çıkıp, ablasını rehin alan şüpheli adliyede (2)
TUTUKLANDIBursa'da,cezaevinden izinli çıkıp, geldiği babasının evinde ablasını bıçakla rehin alan Mesut Acar (48), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Bursa'da,cezaevinden izinli çıkıp, geldiği babasının evinde ablasını bıçakla rehin alan Mesut Acar (48), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Acar, çıkarıldığı ilk mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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