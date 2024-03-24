Karacabey Belediye Başkanı Özkan New York Times'a "Yaren Leylek"i anlattı
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, uluslararası basın kuruluşlarından New York Times'a verdiği röportajda Eskikaraağaç Leylek Köyü ile "Adem Amca ile Yaren Leylek"in hikayesini anlattı.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, uluslararası basın kuruluşlarından New York Times'a verdiği röportajda Eskikaraağaç Leylek Köyü ile "Adem Amca ile Yaren Leylek"in hikayesini anlattı.
Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, uluslararası basın kuruluşlarından New York Times'a röportaj verdi.
Özkan, Eskikaraağaç Leylek Köyü, "Adem Amca ile Yaren Leylek" hikayesini konu alacak yazı dizisi için ilçeye gelen New York Times Türkiye Büro Şefi Ben Hubbard ile Muhabir Şafak Timur Özkan ile görüştü.
Dünyaca ünlü Amerikalı basın kuruluşu New York Times Türkiye Büro Şefi Ben Hubbard, muhabir Şafak Timur ve Foto Muhabiri Ivor Prickett ile Karacabey'e gelerek Adem Amca ve Yaren hikayesini araştırdı.
Ekip hikayenin yaşandığı leylek köyünde Adem Yılmaz başta olmak üzere diğer köy halkıyla da röportajlar gerçekleştirdi.
- "Adem Amca ve Yaren Leylek" bölge için bir marka
Konu kapsamında Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile de bir araya gelen Hubbard ve ekibi, Eskikaraağaç başta olmak üzere doğa üzerine yapılan projeler ve farkındalık çalışmaları hakkında görüştü.
Özkan bu ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ilçeye dair çeşitli çalışmaları kendilerine aktardı.
"Adem Amca ve Yaren Leylek"in artık bölge için bir marka değeri haline geldiğini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:
"Şu an Eskikaraağaç Köyü'ne Adem Amca ve Yaren Leylek'i görmeye yüzlerce turist geliyor. Bu hem ilçemiz hem de Eskikaraağaç adına çok büyük avantaj. Adem Amca ve Yaren Leylek hem kırsal kalkınmaya, hem doğaya dikkat çekmeye hem de ekoturizme öncülük eden bir hikaye oldu."
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