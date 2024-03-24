Karacabey Belediye Başkanı Özkan New York Times'a "Yaren Leylek"i anlattı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, uluslararası basın kuruluşlarından New York Times'a verdiği röportajda Eskikaraağaç Leylek Köyü ile "Adem Amca ile Yaren Leylek"in hikayesini anlattı.

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, uluslararası basın kuruluşlarından New York Times'a röportaj verdi.

Özkan, Eskikaraağaç Leylek Köyü, "Adem Amca ile Yaren Leylek" hikayesini konu alacak yazı dizisi için ilçeye gelen New York Times Türkiye Büro Şefi Ben Hubbard ile Muhabir Şafak Timur Özkan ile görüştü.

Dünyaca ünlü Amerikalı basın kuruluşu New York Times Türkiye Büro Şefi Ben Hubbard, muhabir Şafak Timur ve Foto Muhabiri Ivor Prickett ile Karacabey'e gelerek Adem Amca ve Yaren hikayesini araştırdı. Ekip hikayenin yaşandığı leylek köyünde Adem Yılmaz başta olmak üzere diğer köy halkıyla da röportajlar gerçekleştirdi. - "Adem Amca ve Yaren Leylek" bölge için bir marka Konu kapsamında Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile de bir araya gelen Hubbard ve ekibi, Eskikaraağaç başta olmak üzere doğa üzerine yapılan projeler ve farkındalık çalışmaları hakkında görüştü.