Karacabey Belediyespor - Vanspor: 2-2
STAT: Mustafa Fehmi GerçekerHAKEMLER: Doğu Yılmaz, Servet Bozkurt, Volkan Kaan TopalKARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan – Yusuf Ziya Gümüş, Burak Karapınar, Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın (Dk.
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Doğu Yılmaz, Servet Bozkurt, Volkan Kaan Topal
KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan – Yusuf Ziya Gümüş, Burak Karapınar, Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın (Dk.90 Ahmet Memiş), Ata Kurtuluş (Dk.76 Abdullah Balikuv), Ömer Faruk Yücel (Dk.75 Tuğkan Kamışoğlu), Berke Özgün, Onur Öztonga, Ali Aydemir (Dk.64 Namık Barış Çelik), Serhat Kot
VANSPOR: Nurullah Aslan – Miraç Acer, Furkan Sakı, Harun Kavaklıdere (Dk.81 Ali Doğan), Metincan Cici (Dk.65 Ahmet Ülük), Hasan Bilal (Dk.73 Berke Demircan), Sinan Kurumuş, Erdem Seçgin, Muhammed Gönülaçar (Dk.81 Alpay Koçaklı), Abdülcebrail Akbulut (Dk46 Ahmet Eren), Burak Kavlak
GOLLER: Dk.29 Serhat Kot, Dk.60 Ersel Aslıyüksek (Karacabey Belediyespor)- Dk.8 Sinan Kurumuş, Dk.90+5 Nurullah Aslan (Vanspor),
SARI KARTLAR: Muhammed Gönülaçar, Hasan Bilal, Nurullah Aslan (Vanspor)
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 31’nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Vanspor ile 2-2 berabere kaldı.
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