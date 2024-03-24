Jandarma'dan Yaren leyleğe "hoş geldin" ziyareti

Kayıkla Uluabat Gölü'ne açılan ekipler, Adem Yılmaz ile birlikte bir süre balık tutup Yaren'e yiyecek verdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'ın sembolü haline gelen Yaren'i beslemek için Adem Yılmaz ile bir araya geldi.

Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu "dostluk hikayesi"yle bilinen Yaren Leylek, 13. kez Bursa'nın Karacabey ilçesine geldi.

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