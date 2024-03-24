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        Jandarma'dan Yaren leyleğe "hoş geldin" ziyareti

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kayıkla açılıp Uluabat Gölü'nde balık tutan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan "Yaren" leyleği besledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 12:08 Güncelleme: 24.03.2024 - 12:08
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        Jandarma'dan Yaren leyleğe "hoş geldin" ziyareti
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kayıkla açılıp Uluabat Gölü'nde balık tutan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan "Yaren" leyleği besledi.

        Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu "dostluk hikayesi"yle bilinen Yaren Leylek, 13. kez Bursa'nın Karacabey ilçesine geldi.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'ın sembolü haline gelen Yaren'i beslemek için Adem Yılmaz ile bir araya geldi.

        Kayıkla Uluabat Gölü'ne açılan ekipler, Adem Yılmaz ile birlikte bir süre balık tutup Yaren'e yiyecek verdi.

        Jandarma Genel Komutanlığı, ekiplerin Yaren'i balıkla beslediği anları, resmi sosyal medya hesaplarından "Evine hoş geldin Yaren Leylek" notuyla paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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