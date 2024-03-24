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        Cezaevinden izinli çıkıp, ablasını rehin alan şüpheli adliyede

        BURSA'dacezaevinden izinli çıkıp, geldiği babasının evinde ablasını bıçakla rehin alan Mesut A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 14:12 Güncelleme: 24.03.2024 - 14:15
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        Cezaevinden izinli çıkıp, ablasını rehin alan şüpheli adliyede
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        BURSA'dacezaevinden izinli çıkıp, geldiği babasının evinde ablasını bıçakla rehin alan Mesut A. (48), adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 14.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak ailesinin yanına gelen Mesut A., ablası Nuray A.'yı babasının evinin balkonunda bıçakla rehin aldı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Polisin uzun süre ikna etmediği Mesut A., bir süre sonra balkondan içeri girince ablası koşarak dışarı çıktı. Nuray A.'nın peşinden bıçakla gelen Mesut A. polisleri görünce bıçağı yere atıp teslim oldu. Nuray A. tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Mesut A. gözaltına alındı. Nuray A. ifadesinde kardeşinin psikolojik sorunları olduğu söylerken, polisteki işlemleri tamamlanan Mesut A. adliyeye sevk edildi.

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