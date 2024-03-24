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        Jandarmadan Yaren leyleğe 'Hoş geldin' ziyareti

        BURSA'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leyleğe, İl Jandarma Komutanlığı personeli 'Hoş geldin' ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 24.03.2024 - 11:00
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        Jandarmadan Yaren leyleğe 'Hoş geldin' ziyareti
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        BURSA'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leyleğe, İl Jandarma Komutanlığı personeli ‘Hoş geldin’ ziyaretinde bulundu. Kayığa binen jandarma personeli Adem Yılmaz gölden tuttuğu balıklarla Yaren leyleği beslerken, o anlara ilişkin fotoğraflar, Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından 'Evine Hoş Geldin Yaren Leylek' notuyla paylaşıldı.

        Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi. 29 Şubat’ta Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi. Yaren’den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç'a geldi. Yaren ile Nazlı’nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu.

        Adem Yılmaz ile buluşması, meraklıları tarafından ilgiyle takip edilen Yaren leyleği, 13’üncü gelişinde İl Jandarma Komutanlığı personeli de ziyaret etti. Kayığa binen jandarma personeli Adem Yılmaz gölden tuttuğu balıklarla, Yaren leyleği beslerken, o anlara ilişkin fotoğraflar, Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından, “Evine Hoş Geldin Yaren Leylek. Karacabey’deki yuvasına bu yıl 13’üncü kez gelerek bölgede yaşayan Adem Amca ile buluşan Yaren Leyleğe hoş geldin ziyaretinde bulunduk” ifadeleriyle paylaşıldı.

        ESKİKARAĞAÇ, LEYLEKLERİN GÖÇ ROTASINDA

        Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan, Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği göç rotası üzerinde yer alıyor. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı. Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leyleğin anıtını yaptırıp, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı.

        YUVASI İZLENEBİLİYOR

        Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Leylek Köyü'nü ziyaret ediyor. Adem Amca ve Yaren'i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer aldı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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