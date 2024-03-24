Jandarmadan Yaren leyleğe 'Hoş geldin' ziyareti

BURSA'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leyleğe, İl Jandarma Komutanlığı personeli ‘Hoş geldin’ ziyaretinde bulundu. Kayığa binen jandarma personeli Adem Yılmaz gölden tuttuğu balıklarla Yaren leyleği beslerken, o anlara ilişkin fotoğraflar, Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından 'Evine Hoş Geldin Yaren Leylek' notuyla paylaşıldı.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi. 29 Şubat’ta Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi. Yaren’den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç'a geldi. Yaren ile Nazlı’nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu.

Adem Yılmaz ile buluşması, meraklıları tarafından ilgiyle takip edilen Yaren leyleği, 13’üncü gelişinde İl Jandarma Komutanlığı personeli de ziyaret etti. Kayığa binen jandarma personeli Adem Yılmaz gölden tuttuğu balıklarla, Yaren leyleği beslerken, o anlara ilişkin fotoğraflar, Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından, “Evine Hoş Geldin Yaren Leylek. Karacabey’deki yuvasına bu yıl 13’üncü kez gelerek bölgede yaşayan Adem Amca ile buluşan Yaren Leyleğe hoş geldin ziyaretinde bulunduk” ifadeleriyle paylaşıldı. ESKİKARAĞAÇ, LEYLEKLERİN GÖÇ ROTASINDA

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan, Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği göç rotası üzerinde yer alıyor. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı. Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leyleğin anıtını yaptırıp, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı.