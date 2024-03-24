Jandarmadan Yaren leyleğe 'Hoş geldin' ziyareti (2)

NEWYORK TİMES’A YAREN LEYLEĞİ ANLATTILAR

'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leylek, Amerika’dan da ilgiyle takip ediliyor. Amerikan gazetesi New York Times Türkiye Büro Şefi Ben Hubbard, muhabir Şafak Timur ve foto muhabiri Ivor Prickett ile birlikte Karacabey’e gelerek, Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin hikayesini araştırdı. Ekip, hikayenin yaşandığı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde Adem Yılmaz ve köy sakinleriyle röportaj yaptı. Ekip, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile de bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özkan, Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin, bölge için bir marka değeri haline geldiğini ifade ederek, “Şu an Eskikaraağaç köyüne Adem amca ve Yaren leyleği görmeye yüzlerce turist geliyor. Bu hem ilçemiz hem de Eskikaraağaç adına çok büyük avantaj. Adem amca ve Yaren leylek hem kırsal kalkınmaya hem doğaya dikkat çekmeye hem de ekoturizme öncülük eden bir hikaye oldu” dedi.