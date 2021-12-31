BUÜ’den Mudanya’ya akademik destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Mudanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzaladı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal arasında imzalanan protokol çerçevesinde Üniversite tarafından ilçedeki eğitim kurumlarına akademik destek verilmesi kararlaştırıldı. Protokol ile Üniversitenin akademik ve bilimsel deneyiminin, Mudanya’daki eğitim kurumlarına aktarılacağını vurgulayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkileşimin de sağlanabileceğini kaydetti. Üniversitelerin temel görevleri arasında toplumla ilişkilerin geliştirilmesi hususunun bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Üniversitemiz; sadece bilgi üretmek ve bunu öğrencilerine aktarmaktan ziyade, içerisinde bulunduğu şehrin gelişimine katkı vermeyi de hedefliyor. Bu doğrultuda Bursa’daki bütün kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmaya özen gösteriyoruz. Yarım asra yaklaşan bilgi birikimi ve tecrübemizi talep eden bütün kurumlar ile paylaşıyoruz. Deneyimli bir akademik kadroya sahibiz. Mudanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzden gelen istek doğrultusunda da böyle bir işbirliği protokolü imzalıyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ise desteklerinden dolayı Üniversite yöneticilerine teşekkür etti. İlçede özel ve devlete bağlı yaklaşık 90 eğitim kurumunun bulunduğunu açıklayan Suat Topal, işbirliğinin gerek akademik ve bilimsel anlamda ilçedeki eğitim kurumlarını güçlendireceğinin altını çizdi.

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