Yılbaşı öncesi sıkı denetim

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni yıl öncesi denetimleri sıklaştırdı.

Bir yandan fahiş fiyat denetimleri sürerken, yılbaşı öncesi de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gıda denetimleri yapıldı. Denetimlerde ilçe genelindeki market, manav, pastane, fırın, kuruyemişçi, tekel bayi ve içkili lokantalarda güvenilir gıda ürün kontrolleri gerçekleştirildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri; işletmelerin hijyen şartları, iş yeri açma izin belgesi bulunup bulunmadığı, fiyat etiketleri, iş yerleri ve çalışanların genel temizlik kıstaslarını karşılayıp karşılamadığı hususlarında tek tek kontroller yapıldı. Ayrıca maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda da vatandaşlara ve esnafa uyarılarda bulunan ekipler, gıda ürünlerinin üretim yeri, satış fiyatı kontrolleri yaptı. Kurallara uymayan iş yerleri hakkında 24 işletmeye cezaî müeyyide uygulandı.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hem fahiş fiyat artışını önlemek, hem de halk sağlığını korumak için 7/24 görev yapan ekiplerin kararlılıkla denetimlere devam edeceği belirtildi.

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