Tüketicilere önemli uyarı: “İnternet satışlarında fatura talebinde bulunun”

Mustafakemalpaşa Tüketiciler Derneği (TÜKODER) Başkanı Ferhan Erkan, 2021 yılında başta cep telefonu ve internet satışları olmak üzere 150 tüketicinin mağduriyet yaşadıkları gerekçesiyle TÜKODER’e başvurduğunu söyledi.

Karşılıksız tatil rezervasyonlarının da bu şikâyetler arasında olduğunu kaydeden Erkan, “Derneğe gelen müracaatlar için hazırladığımız dosyaları kaymakamlık vasıtasıyla Nilüfer’deki Tüketici Heyeti’ne sunuyoruz. Mal alımında mutlaka fatura talebinde bulunulmalıdır” dedi.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde 20 yıldan beri Mustafakemalpaşa’da gönüllülük esaslı çalışmalarını sürdüren Tüketiciler Derneği, 2021 yılında 150 şikâyet başvurusunu değerlendirdi.

Bu rakamın 2019’da 232, 2020’de ise 177 olduğunu kaydeden TÜKODER Şube Başkanı Ferhan Erkan, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda en büyük şikâyetlerin cep telefonu ve internet satışı kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

Haftalık tatil rezervasyonu ve günü birlik turlara yönelik şikâyetlerde de artış olduğunu kaydeden Erkan; “Bazı iletişim ve internet şirketlerinden tüketiciler aranarak, farklı yerlere yönlendiriliyor ve abone yapılıyor. Bilhassa internette dönem sonu bitmeden tüketiciler aranarak teklifte bulunuluyor. Vatandaşlarımızda maalesef önce olumlu yaklaştıkları bu tekliften cayma hakkını kullanırken sorunlarla karşılaşıyor. Şikâyetlerin yüzde 90’ını tüketicinin lehine sonuçlandırmamıza rağmen yine de dikkatli olmalı” dedi.

Mustafakemalpaşa Tüketici Hakem Heyeti’nin iki yıl önce feshedilmesinin şikâyetteki karar süresini uzattığına dikkat çeken Ferhan Erkan, “Daha önce 3 ayda tamamlanan bir şikâyetin süresi artık 6 aya kadar uzadı. Nilüfer Tüketici Heyeti, Mustafakemalpaşa ile birlikte Karacabey, Mudanya ve Nilüfer ile birlikte dört kente bakıyor. Yoğunluğu düşündüğümüzde bu da karar sürecini uzatıyor. Dernek olarak bizler, esnafımız ile tüketicimiz arasında bir köprüyüz. Gönüllülük esaslı, ücret almadan çalışıyoruz. Başvuru esnasında tüketicimizden makbuz karşılığında küçük bir bağış alıyoruz” diye konuştu.

TÜKODER Başkanı Erkan sözlerini şöyle tamamladı; “Yeterince belgelendirilmemiş şikâyetler, tüketiciye olumsuz olarak geri döner. Bilinçli tüketici, sağlıklı ekonominin temelidir. Alışverişin ardından mutlaka satış sözleşmesi ve fatura almalıyız.”

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