Kestel'den tarıma büyük destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestel'den tarıma büyük destek

İHA

Kestel'den tarıma büyük destek

Bursa'nın Kestel ilçesinde "Tarım nüfusu gençleşiyor" ve "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" eğitimlerinin sertifika töreni gerçekleşti.
Bursa'nın Kestel ilçesinde Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İş kur İl Müdürlüğü ve Kestel Belediyesi'nin destekleriyle Kestel Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve tamamlanan "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" ve "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" eğitimlerinin sertifika töreni yapıldı. Kestel Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, İş kur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Kestel İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayrettin İnal, Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, Kestel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynel Köken ve çiftçi kadınlar katıldı.
Açılış konuşmasında "Hayat boyu öğrenme" projesine dikkat çeken Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynel Köken herkesin hayatına dokunacak bir modül olduğunu belirtti. Turizm, tarım, sanayi ve dezavantajlı gruplar ile ilgili projeler yürüttüklerini söyleyen Köken, "Özellik Tarım ve turizme yönelik ciddi çalışmalarımız var. Kestel'in turizmde patlayan bir ilçe olmasını istiyoruz. Özellikle kırsal turizm rehberliği alanında çalışmak istiyoruz" dedi.
Köyleri gezerek talepleri alacaklarını belirten Zeynel Köken Bakanlığa sundukları meyve kurutma ve saklama girişimleri olduğunu da ekledi. Konuşmasını sonlandırırken Kurslara destek ve olanak sağladıkları için Kestel Belediyesi Başkanı Önder Tanır'a teşekkürlerini iletti.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle dezavantajlı gruplar ve kursiyerlerin eğitimlerinin devam ettiğine dikkat çeken İş kur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, eğitimler sonucunda 65 bin TL ile 75 bin TL arası hibe desteği vereceklerini belirtti. Kestel'in endemik ve aromatik yönden zenginliğinin önemine dikkat çeken Türkmen, destekleri için Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'a, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır konuşmasına Kestel'de tarıma verdikleri önemli belirterek başladı. Yerel yönetici olarak Kestel'i tanımlarken özellikle tarım, sanayi ve turizm sektörün öne çıktığını belirten Tanır, tarım alanı için "günden güne bu alanda çok daha güncel verilerle bilgilerle eğitimlerle sahada yeni türlerle desteklenmesi gereken önemi her geçen gün daha artması gereken bir alan" ifadelerini kullandı. Kurumların senkronize edilerek birlikte işlemesinin kendilerini de mutlu ettiğini ekledi. Toprak analiz cihazının önemine dikkat çeken Başkan Tanır, "Toprak örneğini 10 dakika sürmeden analizini yapıp toprak içindeki bilgileri veriyoruz. Gübre parasından tasarruf ederek, çevre kirliliğinin de önüne geçilerek ürün randımanın üstesinden geliniyor" dedi.
Ahududu önemini vurgulayan Önder Tanır, ahududunun yüzde sekseninin Bursa'da, özellikle Kestel'de olduğunu hatırlattı. Geleneksel kökün yeni türlerle değiştirilerek randımanı ve kârın arttırılmasına da değindi. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır katılımları için Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, İş kur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Kestel İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayrettin İnal, Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, Kestel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynel Köken'e, çiftçi kadınlara tebrik ve teşekkürlerini iletti.
Ardından sertifika dağıtım törenine geçilirken, Önder Tanır, kursiyerlere sertifikalarını ve hediyelerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2021'in son günü Yıldırım'da açılışla taçlandırıldı Helvalıpınar Camii Meydanı ve Çocuk Parkı hizmete açıldı
YEREL HABERLER 2021'in son günü Yıldırım'da açılışla ...
"Bütün çocuklar okumalı" projesi Kitapsepeti’ne ödül getirdi
YEREL HABERLER "Bütün çocuklar okumalı" projesi Kitapsepeti’ne ödül ...
Tüketicilere önemli uyarı: “İnternet satışlarında fatura talebinde bulunun”
YEREL HABERLER Tüketicilere önemli uyarı: “İnternet satışlarında ...
İmzalar çevreci işbirliği için atıldı
YEREL HABERLER İmzalar çevreci işbirliği için atıldı
Çalıştığı villadan 1 milyon lira çalan Özbek bakıcı, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Çalıştığı villadan 1 milyon lira çalan Özbek bakıcı, ...
Yılbaşı öncesi sıkı denetim
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi sıkı denetim
Evde sağlık hizmetleri 47 bin hastaya ulaştı Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: "11 bin 808 hastaya evde sağlık hizmeti veriyoruz"
YEREL HABERLER Evde sağlık hizmetleri 47 bin hastaya ulaştı Bursa İl ...
Ekipler dağ köylerinde kapı kapı gezip aşılama yapıyor Köy köy dolaşan sağlık ekiplerinin aşı mesaisi
YEREL HABERLER Ekipler dağ köylerinde kapı kapı gezip aşılama ...
Uludağ pistlerinde yılbaşı yoğunluğu
YEREL HABERLER Uludağ pistlerinde yılbaşı yoğunluğu
Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Birinç'e soruşturma
YEREL HABERLER Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Birinç'e ...
Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Birinç'e soruşturma
YEREL HABERLER Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Birinç'e ...
Tofaş Bursa fabrikası üretime geçici ara veriyor
YEREL HABERLER Tofaş Bursa fabrikası üretime geçici ara veriyor
Memleket Partisi Karacabey İlçe Başkanı Sami Süer istifa etti
YEREL HABERLER Memleket Partisi Karacabey İlçe Başkanı Sami Süer ...
Uludağ 2022'ye hazır Uludağ doldu taştı, oteller yüzde yüz kapasiteye ulaştı
YEREL HABERLER Uludağ 2022'ye hazır Uludağ doldu taştı, oteller ...
Bakıcılık yaptığı villadan bir milyonluk döviz çaldı Yurt dışına kaçarken hava alanında yakalandı
YEREL HABERLER Bakıcılık yaptığı villadan bir milyonluk döviz ...
Tonlarca malzeme olan depo alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Tonlarca malzeme olan depo alevlere teslim oldu
Uğurdağ: “Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Uğurdağ: “Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”
"Yağmur suyu hasadı" ile yıllık yüzde 15 tasarruf sağlanacak
YEREL HABERLER "Yağmur suyu hasadı" ile yıllık yüzde 15 tasarruf ...
3 kişinin ölümüne neden olan sürücü keşif için İnkaya’ya getirildi Kazaya neden olan sürücü Ahmed El Reşidi: “Kaza yapacağımı anlayınca gözlerimi kapattım”
YEREL HABERLER 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü keşif için ...
Uludağ'da jandarmadan helikopterli denetim
YEREL HABERLER Uludağ'da jandarmadan helikopterli denetim
2022 Yıldırım’ın yılı olacak 2021 atılım yılı Yıldırım’da dolu dolu geçti
YEREL HABERLER 2022 Yıldırım’ın yılı olacak 2021 atılım yılı ...
Uludağ'da jandarmadan helikopterli denetim
YEREL HABERLER Uludağ'da jandarmadan helikopterli denetim
Örnek muhtar yılın vatandaşlığına aday
YEREL HABERLER Örnek muhtar yılın vatandaşlığına aday
BUÜ’den Mudanya’ya akademik destek
YEREL HABERLER BUÜ’den Mudanya’ya akademik destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.