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Filmde giydiği kostüm nedeniyle işten çıkarılan figüran: Kimse beni teröristlikle suçlayamaz

DHA

Filmde giydiği kostüm nedeniyle işten çıkarılan figüran: Kimse beni teröristlikle suçlayamaz


Muammer İRTEM/ BURSA,(DHA)-BURSA'da kurye olarak çalışan Vedat Gümüşgöz (26), 5 yıl önce oynadığı bir filmde terörist rolü gereği giydiği kostümle çekildiği fotoğrafı, sosyal medyada paylaşınca 2 kez işten kovuldu. Kendisine iftira atan kişiler ve firmalar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Gümüşgöz "Fotoğraf, başımıza bela oldu. Beni araştırmadan işten çıkarttılar. Bundan sonra bu dava için yaşayacağım. Kimse beni teröristlikle suçlayamaz" dedi.
Osmangazi ilçesi, Umurbey Mahallesi'nde yaşayan Vedat Gümüşgöz, 5 yıl önce ek gelir sağlamak için filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Gümüşgöz'e 'Bordo Bereliler 2: Afrin' filminde terörist rolü verildi. Filmde kısa süre rol alan Gümüşgöz, senaryo gereği askerler tarafından vurularak, öldürüldü. Çekimlerin ardından Gümüşgöz, aynı rolde figüranlık yapan kişiler ve yönetmen yardımcıları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
İŞ ARKADAŞI FİRMA YÖNETİCİLERİNE GÖSTERDİ
Vedat Gümüşgöz, yıllar sonra terörist rolü gereği giydiği kostümle çekildiği fotoğrafını, 'Film setinden bir kare' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Kuryelik yapan Gümüşgöz'ün iş arkadaşı M.S. fotoğrafı, firma yöneticilerine gönderdi. Fotoğrafı gerçek sanan yetkililer, Gümüşgöz'ü işten çıkardı. Gümüşgöz, daha sonra başka bir firmada kurye olarak işe başladı. M.S. bu sefer de fotoğrafı, Gümüşgöz'ün yeni girdiği iş yerindeki çalışan Y.O.'ya gönderdi. Y.O. da fotoğrafı yöneticilere iletince, Gümüşgöz buradaki işinden de çıkartıldı. 2 kez işten atılınca savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Gümüşgöz "Sadece bir sinema filmine gittik, oyun oynadık. Fotoğraf, başımıza bela oldu" dedi.
'FİLM İCABI SADECE BİR ROLDÜ'
Bir kast ajansının kendisini filme yönlendirdiğini belirten Gümüşgöz "Bana 'sinema filminde oynayacaksın' dediler. Figüran olarak terörist rolü aldım. Bu film icabı, sadece bir roldü. Kafama bir mekanizma bağladılar. Asker ateş edince vuruldum, öldüm, çıktım. Burada benim rolüm bitti. Sonra ormanın içinde ışıkların önünde figüranlar ve yönetmen yardımcılarıyla birlikte anı olsun diyerek fotoğraf çektirdik. 3 ay önce sosyal medya hesabımda 'filmden bir hatıra' notuyla fotoğrafı paylaştım. Beni işten çıkarmak isteyen iş arkadaşım, fotoğrafın ekran resmini almış. Ancak altında yazan notu kırpmış. Bu fotoğrafı da çalıştığım firmanın insan kaynakları yöneticilerine 'bu adam teröristtir, dağdan gelmiştir. Bunu işten çıkarın' diyerek yollamış. Sonucunda da beni işten çıkardılar" diye konuştu.
Aynı gerekçeyle ikinci işinden de kovulduğunu belirten Gümüşgöz "Hayatıma devam etmek zorunda olduğum için o firmadan çıkıp, başkasına kurye olarak girdim. Eski iş arkadaşım sette çekildiğim o fotoğrafı, buradaki yöneticilerime de göndermiş. Oradan da beni işten çıkarttırıyorlar. Bunlar yüzünden ikinci işimden de çıkartıldım. Sevdiğim bir meslek dalında şu an, bu nedenlerle iş yapamıyorum" ifadelerini kullandı.
'KİMSE BENİ TERÖRİSTLİKLE SUÇLAYAMAZ'
Şu an tekstil sektöründe ayakçı olarak işe başladığını belirten Gümüşgöz, şöyle konuştu:
"Bu kişiler ve iftirayla beni işten çıkaran şirketler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Beni araştırmadan işten çıkarttılar. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben de askerliğimi yaptım, ben de vergimi ödüyorum. Kimse beni teröristlik ile suçlayamaz. Bu davanın sonuna kadar arkasındayım. Bundan sonra bu dava için yaşayacağım."DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-01-03 15:11:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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