Mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan binada yangın



Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA´da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.Osmangazi ilçesi Kovukçınar Mahallesi'nde mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan 2 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çevredeki binalara sıçrama ihtimaline yanan binaya yakın bulunan evlerdeki kişiler tahliye edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-01-04 04:46:45



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