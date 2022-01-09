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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Menepoz döneminde beslenme

İHA

Menepoz döneminde beslenme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Veysel Ciğerli, menopoz sonrası sağlığın korunmasında ve kaliteli bir hayat sürdürülmesinde beslenmenin önemli bir rol oynadığını söyledi.
Menepoz, kadınlarda doğurganlık yeteneğinin kaybolduğu 48 ile 55 yaş arasını kapsayan dönem olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Veysel Ciğerli “Menopoz bir hastalık değildir ve yaşamın doğal bir dönemidir. Fakat menopozda organizmada yaşanan değişiklikler sağlık sorunlarını tetikleyebilmektedir. Özellikle östrojen hormonunun azalmasına bağlı oluşabilecek şişmanlık, kemik dokusunda zayıflama, kalp ve damar hastalıkları gibi sağlık sorunlarına dikkat edilmelidir. Menopoz sonrası sağlığın korunmasında ve kaliteli bir hayat sürdürülmesinde beslenme önemli bir rol oynamaktadır. Bu dönemde kadınlarda oluşma riski yüksek olan şişmanlık, kalp damar hastalıkları ve osteoporoz gibi hastalıkların gelişimini önleyici, koruyucu ve tedavi edici diyetlerin uygulanması gerekmektedir” dedi.
Her öğünde et, yumurta ve kurubaklagil grubu, süt grubu, sebze ve meyve grubu, ekmek ve tahıl grubu bireyin gereksinimine uygun tüketilmesi gerektiğini belirten Ciğerli, “Menopoz sonrası kadınlarda besin çeşitliğinin sağlanması aşırı yağ ve tuz tüketimini azaltmaktadır. Basit şeker tüketimi azaltılmalıdır. Basit şekerlerin yerine, kompleks karbonhidratlardan zengin besinler tercih edilmelidir. İdeal vücut ağırlığı korunmalıdır. Posa tüketimi arttırılmalıdır. Posa içeriği en yüksek besinler sırasıyla kuru baklagiller, tahıllar, sebze ve meyvelerdir. Diyet posasının kan kolesterolünü ve kan şekerini düşürücü, kabızlığı önleyici kolon kanserine karşı koruyucu yönde olumlu etkileri vardır. Günlük posa tüketimi 2530 gram olmalıdır. Menopoz sonrası kadınlarda günde toplam 400 gramın üzerinde sebze ve meyve tüketilmesi önerilmektedir. Her öğünde ve öğün aralarında farklı bir sebze ve meyve tüketilerek çeşitlilik sağlanmalıdır. Kalsiyum içeriği yüksek besinler tüketilmelidir. Kalsiyumun en iyi kaynakları süt ve süt türevleridir. Tuz tüketimi azaltılmalıdır. Sıvı tüketimi arttırılmalıdır. Alkol ve sigara tüketilmemelidir. Fiziksel aktivite arttırılmalıdır” şeklinde uyardı.

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