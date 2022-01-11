İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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Bursa’da minibüs fiyatlarına zam geldi. Tam ücret 5 TL, üniformalı öğrenci 3,75 TL olarak belirlendi.

Bursa Minibüsçüler Odası’nın zam kararı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesinin (UKOME) onayından geçti. Bursa doğu hattı minibüslerine zam geldi. Tam ücret 5 lira, üniformalı öğrenci ise 3,75 lira olarak belirlendi.

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