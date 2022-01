Başkan Pevrul Kavlak: "Türk Metal yine tarih yazdı"

Türk Metal Sendikası ve MESS arasında yürütülen grup toplu iş sözleşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "Kazanılmış haklarımızı geriye götürmeyi hedefleyen tüm maddeleri geri çektirdik. Size ne söz verdiysek hepsini yaptık. İşte bunun için onurluyuz, gururluyuz. Bu sözleşme, hepimizin ortak kazanımı ve başarısıdır" dedi.

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinin imzalandığı ilk olarak sosyal medya üzerinden yapan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, daha sonra yazılı bir açıklama yaptı. Genel Başkan Kavlak açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"11 Ocak 2022 günü akşam saat 19,30’da MESS yönetimiyle yeniden bir araya geldik ve müzakerelere kaldığımız yerden devam ettik. Yaklaşık 7 saat süren bu müzakere sonucunda, bugün, 12 Ocak 2022 günü sabaha karşı saat 02.30 itibariyle MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, anlaşmayla sonuçlandı. Yürüttüğümüz bu müzakerelere Yönetim kurulumuz ve başkanlar kurulu üyelerimiz de katıldı. Anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte şube başkanlarımız, işyerlerinde üyelerimize bilgi vermek için bölgelerine hareket etti. Şube başkanlarımız ve temsilcilerimiz, sözleşme sonuçlarını her vardiyada sizlere ayrıntılarıyla açıklayacak. Süratle hazırlayacağımız vardiya gazetemizle de ayrıntılı bilgiler verilecek. Ayrıca, sosyal medya hesaplarımdan da anlaşmanın genel hatlarını sizlerle paylaştım. Anlaşmamızı sizlere bir an önce ve daha ayrıntılı duyurmak ve sizleri doğrudan bilgilendirmek için bu açıklamayı yapıyorum."



"Hepimize, ülkemize, işçi sınıfına ve metal işçilerine hayırlı uğurlu olsun"

Hep birlikte zor ve yorucu bir süreç yaşadıklarını belirten Kavlak, "Taslağımızı, MESS’e teslim ettiğimiz günden bu yana, bir yandan ekonomik sıkıntılarla, diğer yandan da çip krizinin sebep olduğu çok önemli sorunlarla boğuştuk. İşyerlerimizde uzun süreli duruşlar yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Sözleşme sürecimiz işte bu koşullarda başladı. İlk oturumu 12 Ekim 2021 günü yaptık. O tarihten bu yana, 8 oturum gerçekleştirdik. Ancak bu oturumlarda, herhangi bir sonuç alamadık. Ancak yaptığımız 9. oturum sonucunda, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte muhatabımız MESS ile anlaşmaya vardık. 8 Ocak 2022 Cumartesi günü Bursa 3 Nolu Şubemizin Olağan Genel Kurulunda, size bir söz vermiştim. 10 Ocak günü yapılacak oturuma katılacağımı ve üyelerimizin delikli kuruşunu dahi o masada bırakmayacağımı söylemiştim. Bugün bunu başarmanın, onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Hepimize, ülkemize, işçi sınıfına ve metal işçilerine hayırlı uğurlu olsun" dedi.



"Büyük bir başarı elde ettik"

Yapılan zammın detaylarını paylaşan Kavlak, "Varılan anlaşma sonucunda, saatlik ücret ortalamamıza yıllık yüzde 65.67 zam alınmıştır. Bunun ifadesi şudur: 'Yıllık ortalama saat ücretine gelen zam 13 lira 93 kuruştur'. Ortalama ücretimize yıllık brüt 4 bin 181 lira. Nette de, yaklaşık olarak söylüyorum. Çünkü üçüncü aydaki vergi matrahınızı bilemiyorum. 3 bin 554 lira artış sağlanmıştır. Bunun açılımı ise şöyledir: 'Birinci 6 ay herkesin saat ücretine yüzde 10, bunun üzerine, 3 lira 70 kuruş seyyanen zam alınmıştır'. Bunun ortalamamızdaki karşılığı yüzde 27.44’tür. Hepinizin bildiği gibi, biz ilk 6 ay için yüzde 29.57 istemiştik. Bunun 27.44’ünü aldık. İkinci 6 ay herkesin saat ücretine yüzde 30 oranında zam alınmıştır. Enflasyon bu oranın üzerinde gerçekleşirse, yani 32, 34, 36, ne çıkarsa o enflasyon oranı alınacaktır. Yüzde 30’un altında çıkarsa, yüzde 30 alınacaktır. Sosyal hakların birinci yılı için taslağımızın tamamı olan yüzde 35 artış alınmıştır. İkinci yılına ise enflasyon oranında zam alınmıştır. Kurban bayramı yardımına, birinci yıl için bütün gruplara yüzde 75 oranında artış alınmıştır. Son olarak da, ilki bu Ocak ayı olmak üzere herkese net 400 liralık erzak çeki. 2023 Ocak ayında yine net 400 liralık erzak çeki verilecektir. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Sözleşme görüşmelerine, saat 22’den itibaren işkolumuzdaki diğer sendikalar Birleşik Metalİş ve Özçelikİş’in genel başkanları ve yöneticileri de katılmıştır. Onlar da bizimle birlikte bu anlaşmaya imza koymuşlardır. Gösterdikleri işbirliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Türk Metal Sendikası, üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendikadır. Bunu bir kez daha kanıtladık. Yine büyük bir başarı elde ettik. Bu yalnızca bizim değil, bize inanan, güvenen, her koşulda destek olan, güç veren siz değerli üyelerimizin başarısıdır" şeklinde konuştu.



"Kazanılmış haklarımızı geriye götürmeyi hedefleyen tüm maddeleri geri çektirdik"

Bu süreci yürütürken, çip krizinin arkasına sığınmadıklarını belirten Kavlak, "Ekonomide yaşanan belirsizlikleri, işyerlerimizin yaşadığı sorunları, ihracattaki daralmayı, hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi bahane etmedik. 'Kimse bizim grevimizi erteleyemez, sözleşmemizi Yüksek Hakeme gönderemez' dedik. Ne grev kararımız ertelendi ne de sözleşmemiz Yüksek Hakem Kuruluna gitti. Üç yıllık sözleşme talebini yine masadan çektirdik. İkramiyeler kıstalyevm esasına dayalı olacak dediler, onu da kabul etmedik. Denkleştirmeyi asla kabul etmedik. MESS’in masaya getirdiği, esnek, kuralsız, güvencesiz çalışma biçimlerini geri çevirdik. Kazanılmış haklarımızı geriye götürmeyi hedefleyen tüm maddeleri geri çektirdik. Size ne söz verdiysek hepsini yaptık. İşte bunun için onurluyuz, gururluyuz. Bu sözleşme, hepimizin ortak kazanımı ve başarısıdır. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme gerçekten başarılı bir sözleşme olmuştur. Yine hep birlikte tarih yazdık. Sizler bu süreçte işyerlerinde, sokaklarda, caddelerde, kent meydanlarında yağmur çamur demeden direndiniz. Sendikanızın arkasında durdunuz. 2 Ocak günü Kocaeli Milli İrade Meydanında yine tarih yazdınız. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca, biraz önce söylediğim koşulların arkasına sığınmayan ve bize karşı duyarlı yaklaşım gösteren MESS yönetimine, özellikle de MESS Başkanı Özgür Burak Akkol’a da teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi, fedakarca çalışan, üreten özellikle pandemi sürecinde canı pahasına, ölümüne çalışan siz değerli kardeşlerimiz için aldığınız bu paralar, ananızın ak sütü gibi helaldir. Çoluk çocuğunuzla, ailenizle huzur içinde harcamanızı diliyorum. Bundan sonra sizlerden daha verimli, kaliteli, üretken, çalışma barışı içinde bir çalışma bekliyorum" ifadelerini kullandı.

