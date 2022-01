Yenişehir’in meseleleri konuşuldu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen toplantıda, yöneticiler ve gazeteciler, ilçenin meselelerini ve çözüm yollarını konuştular.

Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse ve Belediye Başkanı Davut Aydın'la yöneticilerin katıldığı toplantılar sürüyor. Son toplantıda Kaymakam Köse, Başkan Aydın, Emniyet Müdürü İbrahim Özdemir, Tarım ve Orman Müdürü Kamil Oruç, Milli Eğitim Şube Müdürü İrfan Karakuş, gazetecilerle bir araya geldiler. Gazeteciler, ilçenin gelişimi ve eksiklerinin giderilmesi konusunda görüşlerini anlattılar.

Her çarşamba akşamı ilçedeki bir kesimin temsilcileriyle toplantıda bir araya gelerek sorun ve talepleri dinlediklerini ve çözüm yolları aradıklarını belirten Kaymakam Köse, "İlk toplantımızı öğrencilerle, sonrakini okul müdürleriyle yapmıştık. 3'üncü toplantımız üniversite öğrencileriyle olmuştu. Bu akşam da gazetecilerle bir araya gelerek ilçemizi konuştuk" dedi.

İlçenin gelişimi ve kalkınmasına yönelik hedefleri bulunduğunu ifade eden Kaymakam Köse, bu hedeflerin gerçekleştirmek için ilçelilerle bir araya geldiklerini belirtti. Köse, "Her düşünceye önem veriyor. Bizlere ulaştırılan konuları takip ediyoruz. Buradan çıkan düşünceler çerçevesinde bir şeyler yapalım istiyoruz. Yenişehir'i çok seviyoruz. Yenişehir her şeyin en iyisine layık" diye konuştu.

Belediye Başkanı Davut Aydın da her hafta bu toplantıları düzenlemeye devam edeceklerini, çarşamba akşamları ilçeyi konuşmayı sürdüreceklerini söyledi. Davut Aydın, Öncü Sitesi'nin olduğu bölgede bisiklet yolu ve yaya kaldırımı oluşturmayı planlıyoruz. Bazı trafoların kaldırılması yönünde girişimlerimiz var. Bu arada 8 bin adet gül dikmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki mayıs ya da haziran ayında bir sempozyum düzenleyeceğiz. Sempozyumda akademisyenler ilçemizin tarihsel geçmişini anlatacaklar" diye konuştu.

Hükümet Konağı'nın proje ihalesinin yapıldığını, bu projenin 2022 yılı yatırım programında yer aldığını ifade eden Başkan Aydın, Askerlik Şubesi'nin hükümet konağının bir katına taşınacağını söyledi. Hükümet konağının eski hastane arsasına inşa edileceğini belirten Aydın, "Askerlik Şubesi'nin boşaltacağı bina öğretmenevi olarak kullanılabilir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.