Yenişehir’in meseleleri konuşuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir’in meseleleri konuşuldu

İHA

Yenişehir’in meseleleri konuşuldu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen toplantıda, yöneticiler ve gazeteciler, ilçenin meselelerini ve çözüm yollarını konuştular.
Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse ve Belediye Başkanı Davut Aydın'la yöneticilerin katıldığı toplantılar sürüyor. Son toplantıda Kaymakam Köse, Başkan Aydın, Emniyet Müdürü İbrahim Özdemir, Tarım ve Orman Müdürü Kamil Oruç, Milli Eğitim Şube Müdürü İrfan Karakuş, gazetecilerle bir araya geldiler. Gazeteciler, ilçenin gelişimi ve eksiklerinin giderilmesi konusunda görüşlerini anlattılar.
Her çarşamba akşamı ilçedeki bir kesimin temsilcileriyle toplantıda bir araya gelerek sorun ve talepleri dinlediklerini ve çözüm yolları aradıklarını belirten Kaymakam Köse, "İlk toplantımızı öğrencilerle, sonrakini okul müdürleriyle yapmıştık. 3'üncü toplantımız üniversite öğrencileriyle olmuştu. Bu akşam da gazetecilerle bir araya gelerek ilçemizi konuştuk" dedi.
İlçenin gelişimi ve kalkınmasına yönelik hedefleri bulunduğunu ifade eden Kaymakam Köse, bu hedeflerin gerçekleştirmek için ilçelilerle bir araya geldiklerini belirtti. Köse, "Her düşünceye önem veriyor. Bizlere ulaştırılan konuları takip ediyoruz. Buradan çıkan düşünceler çerçevesinde bir şeyler yapalım istiyoruz. Yenişehir'i çok seviyoruz. Yenişehir her şeyin en iyisine layık" diye konuştu.
Belediye Başkanı Davut Aydın da her hafta bu toplantıları düzenlemeye devam edeceklerini, çarşamba akşamları ilçeyi konuşmayı sürdüreceklerini söyledi. Davut Aydın, Öncü Sitesi'nin olduğu bölgede bisiklet yolu ve yaya kaldırımı oluşturmayı planlıyoruz. Bazı trafoların kaldırılması yönünde girişimlerimiz var. Bu arada 8 bin adet gül dikmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki mayıs ya da haziran ayında bir sempozyum düzenleyeceğiz. Sempozyumda akademisyenler ilçemizin tarihsel geçmişini anlatacaklar" diye konuştu.
Hükümet Konağı'nın proje ihalesinin yapıldığını, bu projenin 2022 yılı yatırım programında yer aldığını ifade eden Başkan Aydın, Askerlik Şubesi'nin hükümet konağının bir katına taşınacağını söyledi. Hükümet konağının eski hastane arsasına inşa edileceğini belirten Aydın, "Askerlik Şubesi'nin boşaltacağı bina öğretmenevi olarak kullanılabilir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uludağ üniversitesi'nin acı kaybı
YEREL HABERLER Uludağ üniversitesi'nin acı kaybı
Otobüse maskesiz binip, uyaran şoförü belediye şikayet etti
YEREL HABERLER Otobüse maskesiz binip, uyaran şoförü belediye ...
TFF Klasman Temsilcisi Alparslan Acar, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER TFF Klasman Temsilcisi Alparslan Acar, hayatını ...
Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil, karşı şeritten gelen otomobille ...
TFF Klasman Temsilcisi Alparslan Acar, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER TFF Klasman Temsilcisi Alparslan Acar, hayatını ...
‘Yunus Emre ve Gönül Dünyası’ söyleşisi
YEREL HABERLER ‘Yunus Emre ve Gönül Dünyası’ söyleşisi
Gölge oyunu ile çocuklara enerji tasarrufu anlatıldı
YEREL HABERLER Gölge oyunu ile çocuklara enerji tasarrufu anlatıldı
Sokak hayvanları için beslenme seferberliği
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için beslenme seferberliği
Bursasporlu boksör Yiğit Üs Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Bursasporlu boksör Yiğit Üs Türkiye şampiyonu oldu
Gölge oyunuyla çocuklar enerji tasarrufunu öğrendi
YEREL HABERLER Gölge oyunuyla çocuklar enerji tasarrufunu öğrendi
Kontrolden çıkıp karşı şeride böyle geçti...Can pazarı yaşandı Kontrolden çıktı, karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpıştı, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkıp karşı şeride böyle geçti...Can ...
Gülener: “Hiçbir iş doğru yapıldığı sürece sahibine ihanet etmez” Başkan Dündar: “Tecrübe, hayattaki en pahalı sermaye” Sanayici Gülener, tecrübelerini uluslararası öğrencilerle paylaştı
YEREL HABERLER Gülener: “Hiçbir iş doğru yapıldığı sürece sahibine ...
Masa Tenisi Milli Takım kampları Bursa’da devam ediyor
YEREL HABERLER Masa Tenisi Milli Takım kampları Bursa’da devam ...
Bursa’da servis kazası
YEREL HABERLER Bursa’da servis kazası
İnşaat sektörü pandemide ihracata yöneldi ihracat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri 2022 yılı beklentilerini değerlendirdi
YEREL HABERLER İnşaat sektörü pandemide ihracata yöneldi ihracat ve ...
İznik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER İznik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini ...
Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hakemi belli oldu
YEREL HABERLER Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hakemi ...
Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
YEREL HABERLER Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
OSB’ye meslekî eğitim bürosu
YEREL HABERLER OSB’ye meslekî eğitim bürosu
Uludağ’da kar fırtınasında göz gözü görmedi
YEREL HABERLER Uludağ’da kar fırtınasında göz gözü görmedi
İnegöl’de parklar artık daha güvenli
YEREL HABERLER İnegöl’de parklar artık daha güvenli
Yıldırım kışa hazır Yıldırım Belediyesi, kar yağışına karşı, 396 personel, 1 greyder, 5 adet kepçe küreme, 6 tuzlama aracı, 2 tuz yükleme iş makinesi, 11 açık kasa kamyonet, 4 mini kamyonet ile 7/24 yıldırımlıların rahatı için teyakkuzda
YEREL HABERLER Yıldırım kışa hazır Yıldırım Belediyesi, kar yağışına ...
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu atletlerden ‘Süper’ başarı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesporlu atletlerden ‘Süper’ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.