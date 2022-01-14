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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer'de 2022, 'İklim Yılı' ilan edildi

İHA

Nilüfer'de 2022, 'İklim Yılı' ilan edildi

Nilüfer Belediyesi dünyadaki iklim krizine dikkat çekmek için 2022 yılını 'İklim Yılı' ilan etti.
2020 yılının tarım, 2021'ini gıda yılı ilan eden Nilüfer Belediyesi, 2022 yılını 'İklim Yılı' ilan etti. Bu kapsamda yıl boyunca farkındalık oluşturacak çeşitli etkinlikler planlanırken, Nilüfer'de iklim sorunlarına dikkat çekecek projelerde hayata geçirilecek. Belediye ait binalara güneş panelleri kurulmasından, bisiklet yollarının uzatılmasına, kirletilen derelerin temizlenmesi için projeler geliştirilmesinden yeşil alanların arttırılmasına kadar bir dizi eylem planı hazırlayacak olan Nilüfer Belediyesi, vatandaşların da bu konuda duyarlı olması için bilgilendirmeler yapacak.
Nilüfer Çayı'nın geçtiği Misi'de basın açıklaması yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2022'nin Nilüfer'de 'İklim Yılı' ilan edilmesinin gerekçelerini paylaştı. Dünyanın son yıllarda tartıştığı en büyük konulardan bir tanesinin küresel ısınma olduğunu vurgulayan Erdem, "Küresel ısınma, bizim kuraklık ve gıdaya erişebilirlik noktasında karşımıza çıkıyordu. Bu anlamda bakıldığında ciddi bir etki altındayız. Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu, değerlendirmelerde küresel ısınmanın en büyük sebepleri yüzde 95'le insan etkisidir. Öncelikle bizler küresel ısınmaya karşı kendimizi ve insanlarımıza farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bu faaliyetleri değerlendirerek iklim krizine karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılı da farkındalık oluşması ve toplumuza bu değerleri anlatabilmek için 'İklim Yılı' olarak 2022'yi ilan ettik. Vatandaşlarımızla beraber bir eylem planı içerisinde çalışmalarımızı yürütmek istiyoruz" dedi.
Bisiklet yolları, yeşil alanlar arttırılacak
"Birleşmiş Milletler'in Başkanlar Sözleşmesi'ne küresel iklim krizine karşı imza koyan ilk belediyelerden bir tanesiyiz. Karbon salınımı azaltılması konusunda bugüne kadar yaptığımız çalışmaları 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında arttırarak karbondioksit salınımını azaltmaya yönelik bir çalışmamız var" diyen Erdem, "2022'de öncelikle ulaşmamız gereken değerler var. Yeşil alanların arttırılmasına yönelik çalışlarımıza devam ederken, bisiklet yollarını uzatacağız. Biz Nilüfer Belediyesi olarak 184 kilometre bisiklet yolu hedefimiz var. Kişi başına düzenlenen yeşil alan oranını da 19 metrekareye çıkartmayı hedefliyoruz. Bunun etkileri içinde su kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapacağız. Yenilenebilir enerji konusundaki eylem planımıza yönelik olarak belediye binalarımızın üzerinde güneş panelleri kurmaya devam edeceğiz. 12 binamızda bu sene yapacağımız çalışmalar var. Ayrıca Güngören Mahallesi'nde 1 megawatt'lık bir açık alan güneş enerjisi santrelini oluşturuyoruz. Bu ay içinde ihaleye çıkıyoruz. Bu yıl içinde de tamamlayacağız. Toplam 2 megawatt'lık enerjiye sahip bir belediye olarak geleceğimize yönelik çalışmalar olacak. Belediye olarak yapmamız gereken yeşil alanlarda su kullanımını azaltacak çalışmalara imza atmamız gerekiyor. Yağmur suyunu biriktirerek yağmur suyunu değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.
"Nilüfer Çayı'nı kirletenleri kamuoyuna açıklayacağız"
Bursa'nın önemli sorunlarından Nilüfer Çayı ile ilgili de konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Aslında Nilüfer Çayı'nın başlangıç noktasındayız. Görüyorsunuz berrak akan bir suyumuz var. Buradan 10 kilometre ileriye gidin Geçit'te Nilüfer'in bittiği noktada su durumuna bakın hangi renk olduğu belli değil. Biz buna dikkat çekmek istiyoruz. Bu suyumuz Marmara Deniz'ine akana kadar bu şekilde berrak olmalıdır. Misi bugün o anlamda çok önemli. Artık çalışmalarımızı bu yönde yapacağız. Nilüfer Çayı'ını kirletenlerle ilgili de çalışma yaparak bunu kamuoyuna duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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