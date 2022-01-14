Bursa'da suç örgütüne operasyonun 8 şüphelisi adliyede (2)

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5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa polisinin çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden Y.İ., S.Ö ve S.K. savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen B.K., O.K., B.K., Ö.K. ve G.G, tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Büyükorhan Halil ÖZÇOBAN

2022-01-14 16:13:44



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