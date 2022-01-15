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Bursa'da trafikte bantlı şekilde kapısı açık otomobili görenler gözlerine inanamadı

İHA

Bursa'da trafikte bantlı şekilde kapısı açık otomobili görenler gözlerine inanamadı

Bursa'da bir vatandaş otomobilinin kapısını bantlayarak kapısı açık şekilde trafiğe çıktı. Bu anlar ise diğer sürücüler tarafından kaydedildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilinin kapısı kapanmayan bir vatandaş çareyi bantlamakta buldu. Kapıya bant bağlayan vatandaş ne yaptıysa kapısının açılmasına çare bulamadı. Kapısı açık şekilde giden otomobil diğer şaşkın sürücüler tarafından kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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