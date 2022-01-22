Bursaspor yoğun kar yağışı altında Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor’da Eyüpspor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla noktalandı. Yeşilbeyazlılar, idmanı yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdi.
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde şut çalışmaları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, öğle saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.
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