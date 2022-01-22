Nilüfer’de karla mücadele seferberliği

Nilüfer Belediyesi hafta sonunda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerini seferber etti.

Ekipler, aralıksız olarak, hem kırsal mahallelerde hem de kent merkezinde, bir yandan yolları açıyor bir yandan da tuzluyor. Mevkiciler de yayaların sorun yaşamaması için, kaldırımlarda ve üst geçitlerde sürekli kar temizliği yapıyor. Yurdun dört bir yanında kar yağışı etkisini gösterirken, Nilüfer de beyaza büründü. Hafta sonunda kent merkezinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle ulaşımda aksamalara yol açarken Nilüfer Belediyesi de vatandaşların sorun yaşamamaları için gece saatlerinden itibaren ekipleri ile teyakkuza geçti. Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri, greyder, dozer, kar küreme araçları ve tuz makinelerinden oluşan toplam 19 araçla kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte gece saatlerinden itibaren görev başına geçti. 100 kişilik ekip, iki vardiya halinde 24 saat yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler hem kırsal mahallelerde hem de kent merkezinde yolların açık olması için aralıksız çalışma yapıyor. Kent merkezinde yayaların da sorun yaşamaması için mevkiciler de seferber oldu. Mevkiciler, kaldırımları, üst geçitleri ve parklardaki yürüyüş yollarını temizleyerek vatandaşlara kolaylık sağlıyor. 2 bin ton tuz stokunun bulunduğunu belirten Nilüfer Belediyesi yetkilileri, ekiplerin kar yağışı devam ettiği sürece iki vardiya halinde günün 24 saati yol açma çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

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