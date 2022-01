Bursa Valisi Canpolat: ''Birimlerimize intikal eden bir olumsuz durum bulunmamaktadır'' Bursa'da deprem böyle hissedildi

İnegöl'de can pazarı: 1 ölü 3 yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem Bursa'da da hissedildi. Bursa Valisi Yakup Canpolat ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Birimlerimize intikal eden bir olumsuz durum bulunmamaktadır'' dedi.



Deprem, saat 22.31'de Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. Yaşanan deprem Bursa, İstanbul ve Çanakkale gibi çevre illerden de hissedildi. Yaşanan deprem anında avize ve lambaların şiddetli şekilde sallandığı görüldü. Depremle ilgili Bursa Valisi Yakup Canpolat ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Merkez üssü Balıkesir Ayvacık ilçesi olan ve Bursa'mızda da hissedilen deprem dolayısıyla an itibariyle birimlerimize intikal eden bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi, Bursa'mızı her türlü felaketten korusun'' ifadelerini kullandı.



AFAD tarafından yapılan açıklamada ise, "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

