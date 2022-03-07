4 dakikada dolandırdılar, 24 saat geçmeden yakalandılar Bursa'da 4 dakikada 500 bin lira dolandıran şüpheliler 24 saat geçmeden yakalandı

Bursa'da sahte polis numarasıyla yaşlı adamı 500 bin lira dolandıran şüpheliler 24 saat geçmeden paralarla birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 78 yaşındaki Necati K.'nın telefonla kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından 500 bin lira dolandırılması üzerine harekete geçti. Şüphelilerin 4 dakika içerisinde yaşlı adamdan 130 bin lira, 22 bin dolar ve 3 bin 600 İşviçre Frangı alarak kayıplara karışması üzerine ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu 6 şüpheli Adana iline girişte kaçtıkları arabayla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Mehmet U. (22), İsmail B. (23), Ali Y. (25), Mehmet A.Y. (23), Nuretin S.C. ( 18) ve Levent A. (18) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken; ele geçirilen paralar müştekiye teslim edildi.

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