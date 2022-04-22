Osmangazi yollarına yazlık bakım Zemini bozulan yollar tek tek yenileniyor

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki bozuk cadde ve sokaklardaki yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmada, freze yapılıp bozuk zemini kaldırılan Adalet Mahallesi Koç sokak, sıcak asfalt ile kaplanarak yenilendi.

İlçede rahat ve güvenli ulaşım için hem araç hem de yaya trafiğine ciddi yatırım yapan Osmangazi Belediyesi, bir yandan yeni yollar açarken, bir yandan da mevcut yolları yenilemeye devam ediyor. Bursa’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Adalet Mahallesi Koç Sokak’ta yürütülen çalışmalarda, zamanla yıpranıp bozulan zemin ilk olarak freze makinası ile kazındı. Bozuk asfaltı sökülen sokak daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından önce zemin dolgusu, ardından da sıcak asfalt ile kaplanarak yenilendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak trafiğe kalıcı çözümler sunacak yeni imar yolu çalışmaları dışında, mevcut yollarda da yılın 12 ayı iyileştirme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Havaların ısınması ile birlikte zemini bozulan cadde ve sokakları bire birer yenilediklerini beliren Başkan Dündar, “Hava şartlarının uygun olduğu her gün arkadaşlarımız ekipler halinde yama ve kaplama çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan planlama dahilinde Adalet Mahallesi Koç Sokak, baştan aşağı yenilendi. Yaklaşık 5 gün süren çalışmalarda 150 metre uzunluğundaki sokağın mevcut zemini freze makinası ile sökülerek kaldırıldı. Ardından dolgu malzemesi serilen yola 150 ton sıcak asfalt serildi. Çalışmalarımız, yapılan planlama doğrultusunda yıl boyu devam edecek” diye konuştu.

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