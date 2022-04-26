Başkan Hayri Türkyılmaz: "8 yılda tertemiz Mudanya"

Sayıştay Müfettişleri’nin Mudanya Belediyesi’nin 2021 yılını kapsayan incelemesi tamamlandı. Hazırlanan taslak raporda belediyenin iş ve işlemlerinde kanunlara uyduğu değerlendirilirken, Başkan Hayri Türkyılmaz, geride bıraktığı 8 yıllık dönemde tüm denetimlerden tertemiz çıktıklarını söyledi.

Sayıştay Müfettişleri, Mudanya Belediyesi’nin 2021 yılına ait mali bütçesi, gelir ve giderlerine ilişkin denetimlerini tamamladı. 2021 dönemine ait yapılan inceleme sonucunda Sayıştay Müfettişleri’nin hazırladığı taslak raporda belediyenin iş ve işlemlerinde kanunlara uyduğu değerlendirildi. Başkan Türkyılmaz, geride bıraktığı 8 yıllık dönemde tüm denetimlerden tertemiz çıktıklarını belirtirken, Mudanya Belediyesi’nin dürüst bir belediyecilik anlayışı ile yönetildiğinin bir kez daha tescillendiğini söyledi.

Mudanya’nın tüm değerlerinin ön plana çıkarıldığı 8 yıllık bir yatırım sürecini tamamladığını dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Sponsor kullanmadan, tek bir kuruş borçlanmadan, bir liralık işi bir liraya yaparak, alın terimizle çalıştık. Bugün hesap verebilen, kaynaklarını etkin kullanan, tertemiz bir yönetim anlayışıyla adil, tarafsız, mutlu bir Mudanya için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bir denetimden daha alnımızın akıyla çıkmanın gururunu yaşıyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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