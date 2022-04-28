Bursaspor’da Onur Atasayar ameliyat oldu

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Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Onur Atasayar’ın sağ ayağındaki ağrıların artması sebebiyle operasyon geçirdiği açıklandı.

Bursaspor Kulübü, Onur Atasayar’la ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Profesyonel Futbolcumuz Onur Atasayar'ın son bir aydır sağ ayağındaki rahatsızlığının giderek daha da fazla artması, yapılan tedavilere direnç göstermesi, antrenman ve maç performansını olumsuz etkilemesi nedeniyle operasyon olmuştur. Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup, rehabilitasyon süreci başlamıştır. Onur Atasayar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en yakın zamanda eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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