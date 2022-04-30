Bursaspor deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında deplasmanda Manisa FK’ya konuk oluyor. Mümin Özkasap Stadyumu’nda yarın oynanacak olan mücadele her maç gibi saat 16.00’da başlayacak.

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Bursaspor yarın deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele ligdeki tüm maçlar gibi saat 16.00’da başlayacak. İki takım arasındaki önemli maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılığını Furkan Ürün ve Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.



Bursaspor’un 35, Manisa FK’nın 46 puanı var!

Ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor, deplasmanda oynayacağı bu zorlu müsabakayı mutlaka kazanması gerekiyor. 35 puanla 18. sırada bulunan yeşilbeyazlı takım rakiplerinin de oynayacağı maçların skorunu yakından takip ediyor. Manisa FK ise 46 puanla 8. basamakta bulunuyor. Manisa ekibi de PlayOff şansını son haftalara taşıma peşinde olacak.

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