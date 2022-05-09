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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da tehlikeli yolculuk kameralarda

İHA

Bursa'da tehlikeli yolculuk kameralarda

Bursa'da aracın arka camından sarkarak tehlike hareketler yapan çocuğu görenlerin yüreklerini ağıza getirdi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin arka camını açarak tehlikeli hareketler yapan çocuğu görenlerin yüreği ağıza geldi.
Vatandaşlar sürücüyü uyarmasına rağmen otomobil sürücüsünün umursamaz tavrı ise 'pes' dedirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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