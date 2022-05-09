Bursa'da tehlikeli yolculuk kameralarda

Aydın'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

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Bursa'da aracın arka camından sarkarak tehlike hareketler yapan çocuğu görenlerin yüreklerini ağıza getirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin arka camını açarak tehlikeli hareketler yapan çocuğu görenlerin yüreği ağıza geldi.

Vatandaşlar sürücüyü uyarmasına rağmen otomobil sürücüsünün umursamaz tavrı ise 'pes' dedirtti.

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