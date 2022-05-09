Balaban Mesire Alanı açılışa hazır

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, açılış için gün sayan Balaban Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Yıldırım Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalar çerçevesinde, 3 yıl içinde 17 adet parkı Yıldırım’a kazandırırken, 31 parkı da yeniledi. Kente nefes aldıracak projeler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, Balaban Mesire Alanı’ndaki çalışmaları da tamamladı. 48 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek Balaban Mesire Alanı projesinin bünyesinde; piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır kahvesi ve kır lokantası yer alıyor.

Çalışmaların sona geldiği Balaban Mesire Alanı’nda incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın yeşil alanlarını 1,5 milyon metrekare artırma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Vatandaşlarımıza ayrıcalıklı bir yaşam alanı sunduğumuz toplam 48 dönümlük bir alan üzerine kurulan Balaban Mesire Alanı piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları ile hemşehrilerimize huzur içinde vakit geçirebilecekleri bir yer oldu. Çalışmaların sonuna geldiğimiz Balaban Mesire Alanı’mızı yakın zamanda açarak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Yıldırım’a ve Bursa’ya değer katacak projenin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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