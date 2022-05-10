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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlara özel spor salonu

İHA

Kadınlara özel spor salonu

Yıldırım Belediyesi’nin ilçede yaşayan kadınların spor yapması için hizmete açtığı spor merkezleri Yıldırımlı kadınların yüzünü güldürüyor.
Yıldırım Belediyesi’nin hizmete açtığı spor merkezleri ile kadınlar, uzman antrenörler eşliğinde fitness, stepaerobik, zumba, pilates yaparak hem formda kalıyor, hem de stres atıyor. Spor merkezlerinde, uzman diyetisyen tarafından profesyonel ölçüm cihazları ile kadınlar için kişiye özel program belirlenip kilo alma, kilo verme beslenme programı sonrası egzersiz planlaması yapılıyor. 2021 yılında ilçeye Ulus Kadın Spor Merkezi’ni kazandırarak mevcut spor tesislerinin sayısını 3’e çıkaran Yıldırım Belediyesi, 2022 yılında da ilçeye 3 yeni kadın spor merkezi kazandırmak adına çalışmalarını sürdürüyor.
Kadın spor merkezlerinde çalışmaların tüm hızla devam ettiğini kaydeden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemize kazandırdığımız Sinandede Kadın Spor Merkezi, Ulus Kadın Spor Merkezi ve 75. Yıl Kadın Spor Merkezi açıldığı günden bu yana binlerce kadınımızın uğrak mekânı haline geldi. Teveccühün fazla olması bizleri ilçemize yeni spor tesisleri kazandırmaya yöneltti. Şu anda çalışmaların devam ettiği Sıracevizler Kadın Spor Merkezi, Millet Kadın Spor Merkezi ve Mimar Sinan Kadın Spor Merkezi’ni bu yıl içerisinde hizmete açarak mevcut spor merkezlerimizin sayısını 6’ya çıkaracağız ve binlerce Yıldırımlı kadınımızı sporla buluşturacağız” dedi.
Hizmete açtıkları spor merkezlerinin kadınlara sağlıklı bir yaşam vaat etmenin yanı sıra aynı zamanda sosyalleşme fırsatı da sunduklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemize kazandırdığımız kadın spor merkezlerimiz donanım olarak birçok imkâna sahip. Profesyonel spor salonlarında bulunan spor ekipmanlarını Yıldırım Belediyesi olarak tesislerimizde kadınlarımızın hizmetine sunduk. Tesislerimiz sadece bir spor merkezinden ibaret değil aynı zamanda kadınlarımız için bir sağlıklı yaşam merkezi ve sosyalleşme alanı. Kadın spor merkezlerimizde, yaş, kilo ve sağlık durumlarına göre kadınlarımıza fitness, step, pilates ve kişiye özel antrenman programları uygulanırken yine merkezimizde kadınlarımızın sağlıklı şekilde beslenmeleri için ücretsiz diyetisyen hizmeti veriliyor. Bu spor merkezleri sayesinde kadınlarımız hem spor yapıp sağlıklı bir yaşama kavuşuyor hem de sosyal açıdan hayatın stresinden uzaklaşıp sosyalleşiyor. Ben kurslarımıza yoğun ilgi gösteren kadınlarımıza teşekkür ediyorum ve tüm kadınlarımızı sağlıklı ve zinde bir yaşam için onların hizmetine açtığımız özel kadın spor merkezlerimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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