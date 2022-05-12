‘Seyyah’ ile zamanda yolculuk

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuklara Türk Dünyası’nın önemli isimlerini eğlenceli bir dille anlattığı ‘Seyyah’ adlı oyunun prömiyerini yoğun katılımla yaptı.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa’da sanattan spora kadar birçok alanda etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu aracılığıyla Türk Dünyası’nın önemli isimlerini çocuklara anlattı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Seyyah’ adlı çocuk tiyatrosunun prömiyeri, Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı.

‘Barış’ isimli çocuğun üzerinde ‘Seyyah’ yazan bir oyun kutusu bulmasıyla başlayan macerada, izleyenler sihirli yolculuğa çıkartıldı. Dünyanın en ünlü gezgini Evliya Çelebi ile tanışarak onun rehberliğinde maceraya atılan ‘Barış’, yolculuk boyunca hem oyun oynamanın çocuksu keyfini sürerken hem de Türk Dünyası’nın birçok ünlü kahramanıyla tanışır. Oyunu büyük merakla izleyen çocuklar, gösteri sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.

Sergilenen oyundan büyük keyif aldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halide Serpil Şahin, çocuklara bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Çocuklardan kendi kitaplarının seyyahı olmalarını isteyen Şahin, “Bursa, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. ‘Seyyah’ isimli bu güzel oyunda hem Türk büyüklerimizi tanıdık hem de eğlenerek öğrendik. Performans sergileyen sanatçılara teşekkür ederim. Çocuklarımız da kendi kitaplarının seyyahı olmalı. Çok okuyan çok öğrenir ve çok gezer” dedi.

Konuşmasının ardından Başkanvekili Şahin, sanatçılar ve oyunda emeği geçenlere çiçek takdim etti. Çocuklara Türk büyüklerini ve Türk kültürünü eğlenerek öğreten ‘Seyyah’ adlı tiyatro oyunu, 8 Haziran’a kadar her Çarşamba 11:00 ve 14:00 seanslarında sahnelenecek.

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