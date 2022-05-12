Bursa’da iş makinelerine direnerek yıkımı engellediler İnşaat firmasının kiralık olduğunu belirttiği alan için 7 bin kişilik sitede yaşayan vatandaşlar kepçenin önüne geçerek yıkımı erteletti

Bursa’nın en gözde inşaat projelerinden biri olan ve yapıldığı dönemde birçok ödül alan projenin ortak kullanım alanlarının kamusal alan olması ve çevresine site duvarları yapılması sebebiyle yıkıma giden belediye ekipleri etten duvarla karşılaştı. Site sakinleri yıkıma gelen kepçelerin önüne geçip üstüne çıkarak yıkımı 10 gün erteletti.

Bursa’da bin 500’ yakın dairenin olduğu ve yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı Simpaş GYO Bursa Modern sitesi sakinleri sabah saatlerine iş makinelerinin gürültüsüyle uyandı. Sitenin park, oyun alanı ve bahçesinin kamusal alan olduğu ve bu nedenle siteyi çevreleyen duvarların bir kısmının yıkımı için gelen ekiplere site sakinleri tepki gösterdi. Gelen iş makinelerinin önüne geçip üstüne çıkarak yıkımı engellemeye çalışan vatandaşlar yıkımı durdurdu. Site yönetimi ve belediye yöneticilerinin istişareleri doğrultusunda ertelenen yıkımda çok sayıda Çevik Kuvvet Polisi görev aldı. Site sakinleri proje sahibi firmanın birçok vaat vererek evleri sattığını ve yaşanan durumdan bilgileri olduğunu aktardı.

Bu duvarlar açıldığında site sakinlerinin güvenliği nasıl sağlanacak?

Yaşanan karmaşanın ardından Simpaş GYO Bursa Modern Site Yönetiminin ortak yaptığı açıklamada, “Bu alan Simpaş GYO tarafından kamuya terk alan belediyeden 49 yıllığına kiralanmış. Belli bir miktar ödeme yapılmış. Ancak bu kiralamadan ev sahipleri bilgilendirilmemiş. O günden bu yana bu alanın bakımı güzelleştirmesi site sakinlerinin aidatlarıyla yapıldı. Site içindeki kamusal alan öyle bir alan ki bir yerden girdiğinizde her yerer gidebiliyorsunuz. Bu duvarlar yıkıldığında bin 466 dairenin güvenliği nasıl sağlanacak? Site sakinin açmış olduğu bir başka dava sebebiyle kamu davasına dönüşmüş ve mahkeme böyle bir karar vermiş. Biz site olarak belediye ile davalığız. Bu sorunun çözülebilmesi için sürekli görüşme halindeyiz. Ancak iş bu boyuta geldiğinde kimse muhatap olmuyor. Burası kamusal alan olarak görünüyor. 7 bin kişi kamu değil mi? Biz ekiplerin yıkımını durdurduk ancak bu yıkım 10 gün sonraya ertelendi” dedi.

Belediyeye ait kamusal alan bize ortak kullanım alanı diye satıldı

10 yıldır yaşadığı evi satın aldığı dönemde kendisine site içerisindeki alanın kamuya terk alan olduğunu ve kiralandığının söylenmediğin aktaran site sakini Fatma Çalışkan, “yaşadığımız evi eşim maket halindeyken satın aldı. Bütün yaşam alanları belediyeye aitmiş ancak bize sitenin ortak kullanım alanı diye satıldı Simpaş GYO tarafından. Daha sonra bir şekilde yaşanan anlaşmazlık sebebiyle site kapılarını açtılar ve bizim yeni haberimiz oldu. Bugün yıkım ekibi geldi. Çoluk çocuk hepimiz dışarıdayız. Kullanım alanı belediyeye ait ama bize buraları satarken ödüllü projeler, yeşillik alan, göletler var diyerek sattılar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.