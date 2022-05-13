Bursa’nın değerleri Kırgızistan’da tanıtıldı

Kırgızistan’ın Çolpan Ata kentine kıyısı bulunan ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm merkezi olan Issık Göl’deki Uluslararası Turizm Fuarı’nda kurulan Bursa standında, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın değerleri tanıtıldı.

‘Turizmde marka kent hedefiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. tarafından koordine edilen faaliyetler çerçevesinde ’Bursa’nın değerleri, Kırgızistan’ın ÇolponAta Ruh Ordo Kültür Kompleksi’nde yapılan Uluslararası Turizm Fuarı’nda tanıtıldı. Fuarda kurulan Bursa standında kentin en önemli marka değerlerinden Bursa ipeğinin yanı sıra her biri sanat eseri olan ipek halı ve kumaşlarla camseramik ürünleri de görücüye çıktı. Türkİslam geleneksel el sanatlarının tanıtıldığı fuar çerçevesinde ziyaretçiler, Bursa’nın meşhur lezzetlerini tatma fırsatını da yakaladı. Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Moğolistan, Çin, Kazakistan, Gürcistan, İran ve Katar’dan da katılımın olduğu fuarın açılışında, Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan da yer aldı. Düzenlenen fuarın göçebe kültürünü yansıtması bakımından önemli olduğunu dile getiren Büyükelçi Doğan, “Bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyemizin de güzel bir katılımı oldu. Biliyorsunuz, Bursa’mız 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi. Bursa’dan kültürümüzü en iyi yansıtan sanatçılar ve ustalar geldi. Burada ebru sanatı var. Cam sanatı ve yine ipek çekme sanatının inceliklerini görüyoruz. Katılımı nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Fuarın açılışında konuşan 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinatörü Fetullah Bingül ise, “2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’mızı, bu unvana layık ayrıcalıklı etkinliklerle, başta gönül coğrafyamız olmak üzere dünya vitrinine çıkarmanın gayreti içindeyiz. Kadim kentimiz Bursa, daima tarihe yön veren şehir olmuştur. Kurucu, öncü ve girişimci özelliklerimizle, 8500 yıllık tarih ve 2500 yıllık şehircilik birikimimizle, önemli konularda ilklerin yaşandığı kent olduk. Tarihi ve kültürel olarak bu kadar önemli konuma sahip olan şehrimizi, başta gönül coğrafyamız ve bizi bağrına basan ata topraklarımız olmak üzere, tüm dünyaya tanıtma gayretindeyiz. Bugün burada dünyaca Bursa İpeği’nin yanı sıra her biri bir sanat eseri olan ipek halı ve kumaşlarla camseramik ürünlerimizi de sizlere tanıtma fırsatımız olacak. Bu tür etkileşimlerin artarak devam etmesini diliyor, festivalin organizasyonunda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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