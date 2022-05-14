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(Özel) Kilosu 10 bin liradan satılıyor...Siparişlere yetişemiyor Gram gram sağım yapılan sütte hasat başladı Hücre yeniliyor, çok sayıda faydası var

İHA

(Özel) Kilosu 10 bin liradan satılıyor...Siparişlere yetişemiyor Gram gram sağım yapılan sütte hasat başladı Hücre yeniliyor, çok sayıda faydası var

Bahar geldi, çiçekler açtı. Bin bir derde deva olan arı sütü üretimi başladı. Kilosu 10 bin lira olan süt büyük talep görüyor.
Çiçeklerin açmasıyla birlikte arıcılar arı sütü üretimine başladı. Nisan ayından Eylül ayına kadar sağımı yapılan arı sütünün hücre yenileyici özelliği bulunduğu için çok talep görüyor. Çocukların büyümesinde bir çok hastalığın iyileşme sürecine yardımcı olduğu için yoğun talep görüyor. Arı sütünü işçi arılar 4 gün tüketen işçi arılar 42 gün yaşarken 7 gün tüketen kraliçe arı ise 7 yıla kadar yaşayabiliyor. Bir çok faydası olan süt pek çok aşamadan geçtikten sonra sağım yapılabiliyor. Kovanlardan gram gram sağımı yapılıyor. Fabrikadaki işlerini bırakıp bu işe giren Mehmet Durgut ve Metin Kaya, yılda 100 kilo arı sütü üretmeyi başardı. Türkiye'de yılda 30 ton arı sütü tüketilirken üretim ise 3 ton, 27 tonluk açık ise yurt dışından karşılanıyor. 300 kovan arıdan yılda 100 kilo süt üreten arıcılar yurt içinden ve yurt dışından yoğun taleple gören ürünü kısa sürede satıyor.
Arı sütünün yoğun talep gördüğünü ifade eden Mehmet Durgut, "Arı sütü üretimimiz başladı. Biz 300 kovanla üretim yapıyoruz. Biz burada 3 aile olarak arı sütü üretiyoruz. Bu işe hobi olarak başladık. Fabrikada çalışırken biz eğitime gittik. Arı sütü üretimini öğrendik. Baştan kendimize kadar ürettik sonra talep gelemeye başlayınca üretimi çoğalttık. Sonra fabrikadaki işimizden ayrılıp bu işi yapmaya başladık. Bu yıl 100 kilo arı sütü almayı hedefliyoruz. Bu yıl sütün kilosunu 10 bin liradan satıyoruz. Arı sütünün hücre yenileme özelliği var çocukların gelişimine büyük katkı sağlıyor. Doğurganlık oranını arttırıyor. Ülkemizde yılda 30 ton arı sütü tüketiliyor. Üretim ise 3 ton 27 ton yurt dışından geliyor. Yurt dışından gelen ürünler çok kaliteli değil bu sebepten bizim ürettiğimiz ürünler çok talep görüyor. Çok güçlü bir ürün olduğu için vatandaşlar gram gram alıyor. Yurt içi ve yurt dışına gönderim yapıyoruz. Ürettiğimiz sütü yıl içinde bitiriyoruz. Çoğu talebi karşılayamıyoruz" dedi.
Her gün düzenli olarak arı sütü sağımı yaptıklarını belirten Metin Kaya, "Bu işin bir çok aşaması var kovanları hazırladıktan sonra sağım işlemine başlıyoruz. Çok faydalı bir ürün olduğu için çok rağbet görüyor" şeklinde konuştu.
Tüketicileri sahte ürünlere karşı uyaran Faruk Aydın, "Üretimimiz Nisan ayında başlıyor Eylül ayına kadar devam ediyor. Bu sütün üretimini yapmak için uzman olmamız gerekiyor. Bu ürün fiyatı yüksek olduğu için sahteciliği olabiliyor. Tüketiciler bildikleri üreticilerden alsınlar, bizim ürettiğimiz ürün kullanan vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler aldık. Kullanan herkes bu ürünün faydasını gördüğünü bize iletti" diye konuştu.

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